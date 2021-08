MERCATO -12, Tra Lirola e rinnovi spunta Pjanic

Mancano 12 giorni alla chiusura del calciomercato ed in casa Fiorentina sono giorni caldissimi. Passi avanti decisivi per Pol Lirola all'Olympique Marsiglia: trovato l'accordo a 13 milioni di euro pagati in due tranche da 6,5 milioni l'una (LEGGI QUI), così come German Pezzella oggi è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Betis di Siviglia (LEGGI QUI). Sul fronte Dusan Vlahovic non sono state registrate nuove offerte, con Commisso che anzi sta provando a blindare il suo gioiello per il quale sono giornate di riflessioni. In entrata oltre a Zappacosta pronto ad arrivare al momento della cessione di Lirola - ma sul quale c'è anche l'Atalanta - c'è anche da registrare nuovi contatti per Plata dello Sporting Lisbona, con cui è stato trovato un accordo sulla formula (LEGGI QUI). L'ultimo nome rilanciato da Sportitalia infine non è da poco, ed è quello di Miralem Pjanic in uscita dal Barcellona (LEGGI QUI).

ACQUISTI

Nicolas Gonzalez (’98, ATT) dallo Stoccarda - 24+3 milioni

CESSIONI

Toni Fruk (’01, CEN) all’HNK Gorica - Prestito (opzione 1 altro anno)

Rafik Zekhnini (’98, ATT) - Rescissione anticipata

Samuele Longo (’00, ATT) alla Turris - Definitivo

Kevin Diks (’96, DIF) al Copenaghen - Definitivo, 0

Petko Hristov (’99, DIF) allo Spezia - Definitivo, 0

Erald Lakti (’00, CEN) al Lecco - Definitivo

Samuele Spalluto (’01, ATT) al Gubbio - Prestito

Simone Ghidotti (’00, POR) al Gubbio - Prestito

Edoardo Pierozzi (’01, DIF) all’Alessandria - Definitivo

Julian Illanes (’97, DIF) al Pescara - Definitivo

Fabio Ponsi (’01, DIF) al Modena - Definitivo

German Pezzella ('91, DIF) al Betis di Siviglia - Definitivo

Szymon Zurkowski (’97, CEN) all’Empoli - Prestito (riscatto e controriscatto)

Niccolò Pierozzi (’01, CEN) alla Pro Patria - Prestito

Mattia Fiorini (’01, CEN) al Fiorenzuola - Prestito

Gabriele Gori ('99, ATT) al Cosenza - Prestito

Valentin Eysseric ('92, ATT) - Svincolato

Maxi Olivera ('92, DIF) - Svincolato

David Hancko ('97, DIF) allo Sparta Praha - Definitivo

Franck Ribery ('83, ATT) - Svincolato

Martin Caceres ('87, DIF) - Svincolato

Borja Valero ('85, CEN) - Ritiro