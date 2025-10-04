Meno uno alla Roma. Giornata di vigilia e di rifinitura in casa viola: il programma
FirenzeViola.it
Vigilia di campionato in casa Fiorentina. La squadra di Pioli, reduce dal successo per 2-0 ai danni del Sigma Olomouc in Conference League, si accinge a tornare protagonista anche in Serie A affrontando domani la Roma, nel sesto turno di campionato alle ore 15 al Franchi. I viola svolgeranno oggi la seduta di rifinitura al Viola Park, mentre il tecnico non prenderà parte alla consueta conferenza stampa di presentazione alla gara avendo già parlato di fronte ai giornalisti giovedì sera dopo la vittoria sui cechi.
