MAXI OLIVERA, Pronto a tornare dal prestito. Ora...

Dopo il prestito annuale all'FC Juarez, squadra della prima divisione messicana, Maxi Olivera sta per fare ritorno a Firenze. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il terzino sinistro uruguagio, infatti, rientrerà a breve alla Fiorentina e la dirigenza viola starebbe provando a cederlo entro il 15 febbraio in un campionato dove il calciomercato resta ancora aperto.