Matarazzo e l'endorsement di Commisso: la storia del tecnico della R. Sociedad

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Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato il focus che la nostra redazione ha realizzato a proposito dei possibili allenatori esteri accostati alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione. In particolare, l'attenzione è andata su Pellegrino Matarazzo, tecnico statuintense di origine italiana che ha iniziato ad allenare in Europa in Germania prima con lo Stoccarda e poi con l'Hoffenheim, e che attualmente è alla guida della Real Sociedad. Con il club spagnolo ha vinto quest'anno la Coppa del Re contro l'Atletico Madrid ai calci di rigore, diventando il primo allenatore americano della storia a conquistare un trofeo allenando una squadra delle cinque leghe top in Europa. In campionato invece la Real Sociedad è al nono posto a -4 dal sesto che vale l'Europa (già raggiunta ovviamente vincendo la Coppa del Re) del Celta Vigo. In stagione ha quasi sempre impostato la squadra con una difesa a quattro, che poi poteva essere un 4-2-3-1 più offensivo o un 4-4-2 più equilibrato. Ha proposto però in qualche occasione anche la difesa a 3.