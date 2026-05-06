FirenzeViola Il nuovo allenatore viola arriva dalla Liga? Ecco gli identikit di Marcelino, Matarazzo e Inigo Perez

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Il futuro allenatore della Fiorentina potrebbe anche parlare straniero ed arrivare dalla Liga. Nelle ultime ore La Gazzetta dello Sport ha infatti proposto tre nomi di tecnici che allenano attualmente nel campionato spagnolo e che potrebbero sedersi sulla panchina viola il prossimo anno.

Marcelino e un Villareal da Champions

Il primo nome è quello di Marcelino. Allenatore spagnolo che in carriera ha allenato quasi sempre in Spagna, ad eccezione di un'esperienza di pochissimi mesi al Marsiglia, e che dal 2023 è tornato per la seconda volta in carriere alla guida del Villareal. Lascerà ufficialmente il club al termine della stagione dopo essersi piazzato nelle sue prime due annate rispettivamente all'ottavo e al quinto posto in classifica. Quest'anno Marcelino ha portato il sottomarino giallo alla qualificazione in Champions League ed attualmente si trova al terzo posto alle spalle di Barcellona e Real Madrid e davanti all'Atletico Madrid del Cholo. Il modulo di riferimento utilizzato in stagione per il suo Villareal è stato il 4-4-2.

La Real Sociedad di Matarazzo

Il secondo nome invece è quello di Pellegrino Matarazzo, tecnico statuintense di origine italiana che ha iniziato ad allenare in Europa in Germania prima con lo Stoccarda e poi con l'Hoffenheim, e che attualmente è alla guida della Real Sociedad. Con il club spagnolo ha vinto quest'anno la Coppa del Re contro l'Atletico Madrid ai calci di rigore, diventando il primo allenatore americano della storia a conquistare un trofeo allenando una squadra delle cinque leghe top in Europa. In campionato invece la Real Sociedad è al nono posto a -4 dal sesto posto che vale l'Europa (già raggiunta ovviamente vincendo la Coppa del Re) del Celt Vigo. In stagione ha quasi sempre impostato la squadra con una difesa a quattro, che poi poteva essere un 4-2-3-1 più offensivo o un 4-4-2 più equilibrato. Ha proposto però in qualche occasione anche la difesa a 3.

L'emergente Inigo Perez

L'ultimo nome emerso è invece quello di Inigo Perez del Rayo Vallecano. Giovanissimo allenatore spagnolo di appena 38 anni che ha iniziato la sua carriera in panchina come primo allenatore due anni fa proprio alla guida del Rayo Vallecano, salvando il club subentrando a febbraio nel corso della stagione 2023/2024, e che invece lo scorso anno ha portato il club in Conference League piazzandosi all'ottavo posto in classifica. Quest'anno in Liga il suo Rayo Vallecano si trova all'undicesimo posto, a -5 dalla zona Europa, ma in Conference è in semifinale ed ha battuto 1-0 all'andata lo Strasburgo. La sua squadra quest'anno si è sempre schierata con la difesa a quattro ed ha alternato il 4-2-3-1 al 4-1-4-1.