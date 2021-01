MARTINEZ QUARTA CRESCE ANCORA. PRESTO PIÙ SPAZIO?

Una crescita graduale, ma continua. Lucas Martinez Quarta viaggia a piccoli passi verso l'obiettivo di ritagliarsi una maglia da titolare nella Fiorentina di Prandelli grazie alle sue ultime prestazioni che sono piaciute anche al tecnico dei viola. Dopo tanta panchina nelle ultime 5 gare, Coppa Italia inclusa, l'argentino è sempre sceso in campo, ma solo contro Lazio ed Inter lo ha fatto dal primo minuto e sta finalmente facendo intravedere qualità importanti. Colpisce molto il senso dell'anticipo e della cattiveria che dimostra sul terreno di gioco frutto sicuramente della sua esperienza al River Plate dove si gioca un calcio totalmente differente. Gli elogi nelle dichiarazioni post partita dell'allenatore gli avranno fatto sicuramente piacere, ma è ovvio che abbia ancora molto su cui lavorare per aumentare il suo spazio pur riconoscendo enormi progressi dal suo arrivo in Italia fino ad oggi.

Il periodo di adattamento al nuovo modo di interpretare il ruolo non è finito e la dimostrazione è arrivata proprio contro il Crotone quando è stato inserito per 21' con il principale scopo di conservare il risultato e far correre meno pericoli possibili alla porta difesa da Dragowski. Martinez Quarta è stato protagonista di un paio di chiusure decisive ed anche non di facile lettura, ma vederlo in propensione offensiva negli ultimi 5' di gara ha fatto riflettere una volta di più su quanto complicato deve essere per lui cambiare fisionomia e stile di gioco. Le non brillantissime prove di Milenkovic e le condizioni fisiche non sempre al top di capitan Pezzella potrebbero presto concedergli altre chances. Adesso starà a lui farsi trovare pronto e sfruttarle.