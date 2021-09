MARELLI A FV, Per Nico ora una multa. Ma Fabbri...

Per approfondire quelli che, martedì sera, sono stati i casi arbitrali più controversi, Firenzeviola.it nella giornata di ieri si è affidata all'autorevole punto di vista di Luca Marelli, ex arbitro ed oggi commentatore per DAZN. Ecco le sue parole sul tema: "Quante giornate di stop rischia Gonzalez? In linea di massima una, per l'espulsione. Più una multa da qualche migliaio di euro per comportamento antisportivo. Poi il resto dipende da che cosa ha detto all'arbitro, io non l'ho capito e bisogna vedere se Fabbri ha recepito qualche insulto in più. In quel caso rischia due giornate. Senz'altro c'è stata una sequenza di errori: il primo è di Fabbri, che doveva ammonire Bastoni. Mentre il secondo è di Gonzalez, il cui comportamento è stato fuori luogo. Non si può reagire a un errore arbitrale in quella maniera".

