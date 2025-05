Marcenaro, già arbitro nella sfida d'andata con i friulani: i precedenti con i viola

Poco fa la l'Aia ha pubblicato sui suoi profili ufficiali i nomi degli arbitri che dirigeranno le partite dell'ultima giornata di campionato. Il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Fiorentina (QUI la news completa) sarà diretto da Matteo Marcenaro. Curiosamente il fischietto di Genova aveva diretto anche la sfida d'andata tra gigliati e bianconeri terminata 2-1 in favore dei friulani allo stadio Franchi. Quella è stata la seconda e ultima volta che Marcenaro ha arbitrato la Fiorentina in questa stagione, la prima nel successo casalingo contro la Lazio di fine settembre, e la seconda sconfitta per i viola con il direttore di gara ligure.

La prima era arrivata la scorsa stagione nel match dell'Olimpico giocato sempre contro la Lazio (1-0 per i padroni di casa con gol di Immobile su rigore). Nelle restanti due partite in cui Marcenaro ha arbitrato la Fiorentina i viola hanno sempre vinto, l'anno scorso 5-1 contro il Sassuolo al Franchi e due anni fa 2-0 in trasferta contro la Cremonese.