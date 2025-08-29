Chi è stato il migliore in Fiorentina-Polissya? Vota il sondaggio di Fv!

Chi è stato il migliore in Fiorentina-Polissya? Vota il sondaggio di Fv!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:15Notizie di FV
di Redazione FV

Nonostante qualche brivido maggiore del previsto la Fiorentina riesce a staccare il pass per la fase a girone unico di Conference League. Nel primo tempo un errore di Comuzzo, in compartecipazione con De Gea, regala a Nazarenko il gol del vantaggio e Andriyevskiy raddoppia da fuori area al volo. I viola reagiscono nella ripresa e grazie alle reti di Dodo, Ranieri, appena entrato per Viti, e Dzeko riescono a ribaltare il risultato, passare il turno e vincere la partita. Come sempre FirenzeViola.it vi chiede di votare il migliore in campo tra gli uomini di Stefano Pioli. Di seguito il link per votare: 

TopFv, Vota il miglior viola in Fiorentina-Polissya 3-2