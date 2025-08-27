FirenzeViola

Mandragora salva la Fiorentina a Cagliari e vince il Top FV. Fagioli alle sue spalle

Mandragora salva la Fiorentina a Cagliari e vince il Top FV. Fagioli alle sue spalleFirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 20:00Notizie di FV
di Redazione FV

È Rolando Mandragora il miglior giocatore della Fiorentina in campo a Cagliari. Nella prima giornata di campionato, nonché la seconda edizione di quest'anno del Premio Top FV, il centrocampista ex Torino è stato eletto il migliore tra le fila di Pioli, grazie al gol nella ripresa che ha permesso alla Fiorentina di pareggiare sul campo dei sardi. 375 voti in favore di Mandragora (su un totale di 880), superiori ai 145 di Nicolò Fagioli che prende la medaglia d'argento. Chiude il podio David De Gea con 87 preferenze.

Cagliari-Fiorentina, il podio del Top FV
1) Mandragora, 42.61 % dei voti
2) Fagioli, 16.48 %
3) De Gea, 9,89%