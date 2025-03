Mandragora, dal peso del gol sbagliato nella finale di Conference alla rivendicazione di ieri

Si porta sulle spalle ancora il peso di un gol sbagliato nella prima finale di Conference ma anche la forza di una vecchia guardia che di finali ne ha già giocate due e rivendica l'orgoglio "europeo" di chi non ci vuole provarci una terza volta e non ci sta ad uscire agli ottavi; e nel primo gol viola di ieri Rolando Mandragora ha espresso tutto questo. Un gol che ha regalato una bella soddisfazione a lui e alla Fiorentina visto che è stato eletto il più bello delle gare di ritorno degli ottavi: un sinistro dalla lunga distanza che non ha lasciato scampo a difesa e Dragowski ed ha spianato la strada ai suoi.

