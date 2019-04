MANDELA, Tra personaggi e brave conduttrici...

Tanti i personaggi fiorentini e nazionali presenti ieri sera alla cena evento per Firenze capitale sportiva 2012. Politici, campioni e grandi personaggi dello sport si sono avvicendati sul palco (o meglio sul ring) del Mandela Forum tra saluti, battute e ringraziamenti. Dal passaggio del testimone tra Alfredo Martini e l'attuale ct della Nazionale di ciclismo Paolo Bettini fino a Leonard Bundu passando per l'ad viola Sandro Mencucci tutti hanno voluto partecipare a quella che in fondo è stata una bella occasione per trovarsi tutti insieme a cena. Una serata piacevole condotta da due giornalisti di livello quali Francesco Pancani (RaiSport e voce del giro d'Italia) e Sara Benci (conduttrice di SkySport24), una giornalista tanto brava quanto bella, capace, con la sua grazia e il suo talento, di portare quel pizzico in più di allegria. I flash erano, addirittura, tutti per lei invece che per i grandi campioni saliti sul palco (o meglio sul ring) del Mandela Forum. Due conduttori d'eccezione dunque, comunque consoni al tema della serata. Firenze capitale esigeva infatti due padroni di casa di livello assoluto, e non solo sul piano strettamente giornalistico.