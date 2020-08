MAGLIE, Prezzi più contenuti rispetto al passato

Mentre tra i tifosi c'è chi ama già questa maglia del nuovo sponsor tecnico RDK e chi invece non la gradisce del tutto ma una buona notizia c'è, il prezzo. Le nuove maglie appena svelate hanno infatti un prezzo più basse rispetto a quelli di LCS che andavano oltre i 100 euro. Per acquistare la maglia ufficiale servono 89 euro (sia per grandi che per bambini) mentre la replica costa 39 e il kit completo per bambini 29. Eccoli nel dettaglio, secondo i prezzi di vendita sullo store ufficiale on line della Fiorentina. Le maglie sono già disponibili in tutti i negozi