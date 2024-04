M. GIANI, Oggi recupero al Bozzi: iniziative e campo neutro

FirenzeViola.it

Si riprenderà oggi, dal 14esimo minuto, la partita tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino del girone A del campionato di Eccellenza. Era infatti lo scorso 14 aprile quando Mattia Giani, centravanti della squadra ospite, si accasciò a terra al quarto d’ora di gioco sul sintetico di Campi Bisenzio dopo aver calciato in porta, in preda ad un malore che lo ha portato purtroppo alla scomparsa il giorno seguente, nonostante i tentativi (disperati, visto il dramma apparso fin da subito da chi era sul posto) di rianimazione all’Ospedale di Careggi. Mentre la vicenda andrà avanti a lungo sul piano legale, con la Procura di Firenze che ha aperto un fascicolo in quanto all’assenza dell’ambulanza obbligatoria al momento del fischio d’inizio, oggi si riprenderà e si porterà a termine il match, il cui esito non è di poco conto anche in chiave salvezza delle due squadre.

Ma è chiaro che l’attenzione sarà in primo piano rivolta al ricordo di Mattia. Dopo le esequie dei giorni scorsi a San Romano (Montopoli) a cui erano presenti squadra, famiglia e vari esponenti del calcio toscano, si riparte oggi alle ore 15, non a Campi ma al "Bozzi". È stata infatti accolta dal Lanciotto la richiesta del Castelfiorentino di non disputare la ripresa della gara sullo stesso terreno di gioco di Campi, con la squadra di Nico Scardigli (tecnico del Castelfiorentino che commentò la tragedia ai nostri microfoni) che voleva evitare di tornare sul luogo del fattaccio a così poca distanza, che avrebbe riportato subito alla mente gli attimi di strazio vissuti poche settimane fa. Con l’accordo tra le due società e il benestare del Comitato Regionale Toscana, si ripartirà quindi alle Due Strade, con i ragazzi del Castelfiorentino che hanno preparato - e tenuto tutt’ora nascosta - un’iniziativa nel ricordo di Mattia, scendendo poi in campo con una maglia in suo onore dopo il minuto di silenzio che verrà osservato prima del calcio d’inizio.