LUTTO, Non ce l'ha fatta Mattia Giani, colpito da un malore in campo

Tragedia nel mondo del calcio dilettantistico toscano: è scomparso Mattia Giani, ragazzo di Ponte a Egola, colpito da un infarto ieri pomeriggio durante Lanciotto Campi-Castelfiorentino. Dopo il malore occorso in campo durante la gara valevole per il girone A di Eccellenza, il ventiseienne di Ponte a Egola è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Careggi a Firenze, dove ha trascorso le scorse ore in terapia intensiva. A dare l'annuncio della morte è il presidente del Castelfiorentino, Alessandro Maltinti, a ToscanaGol: "Sono sconvolto, nella disperazione più totale.

Non trovo le parole per ricordare Mattia. Per me i calciatori sono quasi come figli".