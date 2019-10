LOTTI, Da ACF idee chiare. Nuovo stadio e Franchi...

Il parlamentare Luca Lotti, politico fiorentino di nascita ma tifoso del Milan, ha parlato ai media presenti, tra cui noi di FirenzeViola.it, alla presentazione del libro sul Grande Milan di Arrigo Sacchi: "Prima, con Nardella, ricordavo la prima volta in cui ho visto Galliani. Era il dicembre del 2010, o 2011... C'era il ghiaccio sugli spalti a Firenze e si discuteva se rimandare Fiorentina-Milan. Parlando con l'allora sindaco Renzi si discuteva del rischio per i tifosi, e di andare in sala Gos... Galliani non voleva giocare, perché non aveva i brasiliani che dovevano partire. Io provavo a dire che bisognava giocare, anche la Fiorentina e Prandelli volevano giocare. Renzi mi mandò e mi disse che eravamo dalla parte del Comune. La partita non si giocò è fui subito accusato di aver seguito il volere di Galliani! Comunque anche la legislatura ci ha avvicinati e parliamo spesso di calcio e politica".

Poi, scendendo sul sentiero della Fiorentina e dei nuovi impianti, continua: "Credo che questa società abbia dato un entusiasmo importante per i tifosi. Sullo stadio sembra che abbiano le idee chiare. Non spetta a me decidere, ma al massimo ricordare che grazie alla legge sugli stadi fatta da noi oggi costruirne di nuovi è più facile, conviene e possiamo allinearci al livello degli altri campionati, e penso a tedesco, francese e inglese. Così le società varranno di più e tutti ne avranno beneficio. Non ho scoperto l'acqua calda, ho solo copiato una norma inglese, spero che Commisso e la Fiorentina la utilizzino e che con l'amministrazione comunale si doti la Fiorentina, al pari di tante altre realtà, di un impianto nuovo, funzionale e all'avanguardia. Mi sembra che siano pienamente in linea. Sul futuro del Franchi, ripeto, non entro nel merito della discussione ma se la scelta dovesse cadere su un'altra parte, andrà trovata una soluzione. Anche qui, rispetto le idee di Pierguidi che sono diverse dalle mie, ma va trovata una soluzione. Non vedo lo spettro del Flaminio, dovremo lavorare e trovare una soluzione tutti insieme. Non solo la città di Firenze, ma anche altre federazione e penso al rugby che non ha una casa. L'ipotesi la butto lì... Insomma, di cose da fare ce ne sono. L'amministrazione ha dato ampia possibilità, la Fiorentina mi sembra pronta e vogliosa di mettere energie e risorse. Dobbiamo solo lavorare: fast, fast, fast".