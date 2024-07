LOCATELLI, La Fiorentina tasta il terreno per il colpo

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino riporta un interesse della Fiorentina per Manuel Locatelli della Juventus. Sebbene si tratti solo di un'idea, ci sono state alcune chiacchierate esplorative con l'entourage del giocatore e la dirigenza bianconera. L'affare sarebbe possibile solo in prestito, dato il budget limitato, e l'ingaggio di 3 milioni netti a stagione rappresenta un ulteriore ostacolo. Nonostante ciò, Locatelli è un obiettivo per Pradè, che intende provarci. Leggi la notizia completa su FV.