LIVE RFV, HALL OF FAME VIOLA. RIVIVI I MOMENTI EMOZIONANTI

23.10 - Con la premiazione di Sebastien Frey si conclude la Hall of Fame della Fiorentina 2022.

23.05 - Premia Seba Frey un altro ex portiere viola, Giammatteo Mareggini.

22.55 - Arriva anche il momento di Sebastien Frey, chiamato sul palco e applaudito da tutti i presenti. L'ex portiere gigliato ha parlato così: "Di solito si dice che il meglio è alla fine e io vengo alla fine, ma non mi sento che le cose stanno così: qui ho visto le persone che hanno fatto la storia della Fiorentina e oltre ad essere campioni hanno dimostrato di essere grandi uomini. Gli faccio i complimenti perché sono la storia della Fiorentina. Tra i giganti che ho visto stasera sono quello che ha vinto forse meno di tutti, ma penso di essermi guadagnato l'affetto della gente con il sudore. Appena arrivato a Firenze ho capito subito l'importanza di questa maglia, io sono doppiamente orgoglioso di entrare nella Hall of Fame e voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, questo premio è anche loro. Non abbiamo vinto nulla ma abbiamo riportato la Fiorentina dove merita, chiunque aveva paura di affrontarci. Per questo vi regalo la maglia che ho indossato a Liverpool e la mia fascia da capitano".

22.50 - Scorrono le immagini delle gesta di Antognoni con la maglia della Fiorentina.

22.42 - Si alza tra il pubblico Giancarlo Antognoni, per il quale va in scena una standing ovation e che ricorda tutto l'affetto ricevuto da Firenze.

22.35 - Anche Celeste Pin entra nella Hall of Fame della Fiorentina, premiato dal grande ex viola Luciano Chiarugi.

22.31 - Chiamato sul palco Celeste Pin.

22.22 - Si procede poi alla premiazione di Roberto Pepino.

22.15 - Grandi applausi per Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport presente stasera.

22.10 - Desolati è stato inserito nella Hall of Fame della Fiorentina.

22.05 - Brevi interventi quelli di Guccione e Ghirelli, sul palco sale dunque l'ex attaccante viola Claudio Desolati, seguito da Merlo che ricorda gli anni insieme a Firenze.

22.02 - Dopo Giani parla l'assessore allo sport di Firenze Cosimo Guccione, seguito poi da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro.

22 - Prende la parola il presidente della Regione Eugenio Giani che ricorda l'importanza della Fiorentina per la storia recente di Firenze.

21.58 - Grandi ricordi con lo storico giornalista che entra nella Hall of Fame Viola.

21.48 - Dopo Biraghi è il turno di Raffaello Paloscia essere premiato sul palco.

21.40 - Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha preso la parola dalla nona edizione della Hall of Fame viola, dove ha ricevuto il premio come “senior player”. Queste le sue parole, a partire dal ricordo di Davide Astori: “Grazie a chi mi ha invitato, per me è un onore. Davide era, al di là del capitano, una persona speciale. Quello che ci trasmetteva era importantissimo, ci ha tralasciato tante cose. Mi emoziono sempre a parlare di lui. Cercherò di tramandare la storia della Fiorentina. Ricordo il giorno che sono arrivato, anche se non sono di Firenze questa è una squadra gloriosa e conosciuta dappertutto nel mondo. Capisci subito cosa sia indossare questa maglia, onorarla è la parola d’ordine”.

21.25 - Dopo una battuta di Sabatino e Toci, atleti della Fiorentina femminile e Primavera, è il turno della premiazione di Sergio Carpanesi, eroe del primo scudetto viola: “Sono arrivato che avevo 17 anni, iniziavo la carriera. Credo di aver dato alla Fiorentina tutto quello che potevo dare, ho vinto tutto nel settore giovanile, ho vinto tutti i tornei a livello internazionale sempre da goleador. Poi sono approvato in prima squadra, che per noi era una cosa impossibile. Giocavamo quando non c’erano sostituzioni. Per uno che rientrava nell’organico della prima squadra era difficile conquistare il posto da titolare. Io ho avuto la fortuna di adattarmi in più ruoli, conquistandomi 33 posti in 3 campionati e mezzo. Per me è stata una grande vittoria su tutte quelle che erano le difficoltà ambientali: io ho giocato da terzino contro ali importantissime, ma io studiavo l’avversario”.

21.17- Grandi applausi per Claudio Ranieri, ex allenatore della Fiorentina premiato sul palco. Ecco le sue parole: "Firenze non si dimentica. Qui ho vissuto anni di grandi emozioni. Il bello di Firenze è che qui c'è sempre una critica costruttiva, c'è sempre da migliorare e questa città te lo ricorda sempre".

21.10- Sale sul palco Joe Barone. Ecco le parole del Direttore Generale della Fiorentina: "Mi auguro che il prossimo anno potremo fare questa serata al Viola Park. Vi mando il saluto del presidente Rocco Commisso che oggi non poteva essere presente, ci vediamo giovedì allo stadio".

21.05- Arriva il momento delle premiazioni: a breve saranno svelati i personaggi che entreranno a far parte della Hall of Fame: distinti per giocatori, allenatori, dirigenti e ambasciatori. La Fiorentina è la prima società calcistica italiana a inaugurare la propria Hall of Fame. I premiati riceveranno il Marzocco Viola e a loro volta doneranno un loro cimelio relativo alla loro esperienza con la maglia gigliata.

21.00- La Fiorentina ricorda tramite un toccante video tante leggende della storia viola scomparse in questi anni.

20.55- Inizia la cerimonia: dopo la presenza degli sbandieratori sul palco dell'auditorium, spazio ad un video riassuntivo della storia della Fiorentina.

20.50- Nella serata della Hall of Fame Viola grandi ospiti, tra qui Sebastien Frey: il portiere ex Fiorentina si è intrattenuto con Cristiano Biraghi e col DG Joe Barone nei minuti precedenti alla cerimonia che si sta tenendo all'Auditorium Cosimo Ridolfi. Ecco le foto.

20.43- Presente alla serata anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi.

20.40- Massimo Marianella, giornalista e telecronista di Skysport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso del Gala per la Hall of Fame Viola : "Sono molto felice di essere qui per vedere una parte così importante di storia di un club prestigioso. Ripercorrendo la storia della Fiorentina mi vengono in mente tanti nomi, io sono legato a Franco Superchi perché da piccolo giocavo in porta". CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE



20.25- Questo l'intervento di Celeste Pin: "Vorrei essere fiducioso per questa stagione, siamo abituati agli alti e bassi qui. Confido in questo gruppo che ha fatto tanto bene, si tratta solo di mettere più attenzione nelle gare. Conference League o campionato? Non si può scegliere, la Fiorentina deve giocare sempre per vincere. Questo è il segnale che deve dare la squadra".



20.20- Presente anche l'alta dirigenza della Fiorentina nella figura di Joe Barone.

20.15- Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha parlato durante la serata della Hall of Fame viola dall’auditorium Cosimo Ridolfi di Firenze, ai media presenti all’evento, tra cui Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole: “Questi sono momenti che andrebbero vissuti più volte, perché non si dimentica nessuno, specie quelli che non sono addetti ai lavori. Per noi sono serate che sono piene di gioia, ricordando di momenti ed affetto”.

19.55- Presente alla serata anche Stefano Carobbi, storico difensore della Fiorentina anni ottanta, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per alcune dichiarazioni: "La Fiorentina deve ritrovare la sua strada. Anno scorso avevamo un'identità. Fa riflettere il fatto che senza quell'errore di Radu avremmo avuto solo otto punti. I problemi non sono solo della difesa, manca il filtro davanti. Dodò? Ha tanta qualità, ma l'hanno disegnato come un fenomeno e deve ancora crescere. Il calcio italiano è molto difficile.". CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE

Serata speciale in casa Fiorentina: la nostra nuova realtà avrà infatti il piacere di seguire in diretta il gala per la Hall of Fame Viola, evento speciale organizzato dal Museo Fiorentina per celebrare i grandi del passato nella storia gigliata. L'evento si terrà presso l'Auditorium Cosimo Ridolfi di Firenze.