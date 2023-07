LIVE FV, STELLA ROSSA-FIORENTINA 5-0, PUNTEGGIO CLAMOROSO A BELGRADO. 45' PER ARTHUR

90' - Finisce senza recupero anche il secondo tempo dell'amichevole di Belgrado. Figuraccia clamorosa per la Fiorentina che esce sconfitta dal Marakana per 5-0

87' - Clamoroso errore di Cabral! Lanciato da Mandragora l'attaccante brasiliano si trova da solo a tu per tu con il portire serbo ma il classe '98 colpisce in pieno Popovic e non trova il gol della bandiera

82' - Ci prova Brekalo dalla sinistra che tenta di servire Cabral ma la difesa serba continua a difendersi e respinge

78' - Esce tra gli applausi Kangwa, pronto a sostituirlo Kabic

77' - Riparte bene la Stella Rossa con Azarov che dalla sinistra appoggia per Kangwa che dal limite si allarga su Nedeljkovic che, però, non trova la porta

72' - Primo giallo della gara per Lekovic dopo un fallo da dietro su Kouamé

71' - Dentro anche il giovane viola Kayode al posto di Dodò

70' - Ancora cambi per la Stella Rossa: entrano Ado per Stamenic ed escono Nikolic e Mijailovic

68' - Ci prova la Fiorentina con un azione tutta brasiliana: palla di Arthur per Cabral che tenta un tirocross ma Popovic fa sua la sfera

62' - Ancora all'attacco i serbi con Nedeljkovic che tira dal limite dell'area ma Cerofolini blocca

60' - Sostituzioni anche in casa Stella Rossa: fuori out Mijailovic, Krasso, Glazer, Bukari e Ivanic. Dentro Slivic, Popovic, Lekovic, Mijaitovic e Lucic

58' - Altri cambi tra i viola: dentro Castrovilli e fuori Bonaventura, ed entra Brekalo al posto di Ikone

50' - Primo squillo dei viola! Pescato Kouamé che con il destro dal limite calcia verso la porta ma Glazer con il pugno risponde presente e respinge

46' - Italiano prova a cambiare qualcosa dopo un primo tempo imbarazzante della formazione viola. Sei cambi per la Fiorentina: dentro Cerofolini, Milenkovic, Parisi, Arthur, Kouamè e Cabral al posto rispettivamente di Terracciano, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Sabiri e Jovic. Nella Stella Rossa dentro, invece, Spahic e Nedeljkovic

------INTERVALLO------

45' - Finisce senza recupero un clamoroso primo tempo al Marakana. La Stella Rossa dopo appena quarantacinque minuti di gioco si trova già in vantaggio per 5-0. Con la formazione serba che nel finale ha sfiorato più il volte il sesto gol colpendo anche un palo.

44' - Non vuole fermarsi la Stella Rossa con Olayinka che riceve palla da Ivanic e tenta il tiro dal limite dell’area ma non trova la porta

40' - Provano a reagire i viola con Mandragora che prova a crossare, palla allontanata che Bonaventura appoggia su Duncan ma il centrocampista spara alto

35' - Palo per lo Stella Rossa! Cross di Boukary per Krasso che da pochi passi colpisce il palo e sfiora il sesto gol serbo

34' - Stella Rossa ad un passo dal 6-0! Incredibile! Contropiede di Olayinka che da solo davanti a Terracciano non trova il gol, poi Dodo salva sulla linea sul tiro di Mitrovic

28' - Ci prova dai venti metri la Fiorentina con Sabiri, ma Glazer la devia in angolo

26' - 5-0 STELLA ROSSA! Krasso passa per Bukari che salta Terracciano e viene steso: calcio di rigore che viene trasformato da Bukari.

23' - 4-0 DELLA STELLA ROSSA! Clamoroso a Belgrado! Doppietta per Olayinka! Cross di Ivanic per Olayinka che prima si vede parare il tiro da Terracciano e poi spinge in rete il pallone per 4-0!

19' - Prima occasione viola con Mandragora! Uno-due tra Jovic e l'ex Torino con quest'ultimo che col sinistro colpisce in pieno Glazer

17' - Prova a reagire la Fiorentina con la punizione di Biraghi che va direttamente in porta ma Glazer con le mani la manda in angolo.

13' - TRIS SERBO! IVANIC! Inizio shock per la formazione di Italiano! Olayinka sulla sinistra serve in mezzo Ivanic che si sfila da Ranieri e firma il tris!

11' - RADDIOPPIO DELLA STELLA ROSSA! Parte malissimo la difesa viola che lascia troppi metri a Ivanic che scarica su Krasso e batte Terracciano.

9' - GOL DELLA STELLA ROSSA! Brutto errore in fase difensiva di Quarta che prova un passaggio arretrato per Terracciano ma il pallone è troppo debole e viene intercettato da Olayinka che da solo davanti al portiere viola trova il vantaggio

5' - Primo tiro in porta per la squadra di Italiano con Ikoné che dal limite dell’area calcia ma il pallone viene respinto dalla difesa serba

3' - Possesso palla per la Stella Rossa che prova subito ad attaccare la porta con Olayinka difesa dal portiere viola Terracciano

1' - Partita iniziata al Marakana

19.50 - Alle ore 20 la Fiorentina scenderà in campo a Belgrado per la sfida amichevole contro la Stella Rossa e dopo i primi due test al Viola Park contro Parma, terminato 1-1, e Catanzaro, finito 3-0 per i gigliati, la squadra di Vincenzo Italiano alzerà adesso il livello, prima delle altre gare contro Grosseto e Newcastle della prossima settimana. Di seguito le formazioni ufficiali della gara che si disputerà allo Stadio Rajko Mitić di Belgrado.

Stella Rossa: Glazer; Degenek, Ivanic, Stamenic, Olayinka, Krasso, Kangwa, Rodic, Bukari, Mijailovic, Mitrovic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Sabiri; Jovic.

A disposizione: Cerofolini, Amatucci, Milenkovic, Brekalo, Castrovilli, Comuzzo, Kayode, Cabral, Kokorin, Martinelli, Kouame, Munteanu, Parisi, Arthur.