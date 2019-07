LIVE FV, Rivivi la mattina del primo giorno di visite

12.06 - Con Daniele Pradè che rimane ancora al Centro Sportivo 'Davide Astori', se n'è invece andato dalla struttura l'amministratore delegato del club, Joe Barone.

11.35 - Ecco anche Riccardo Sottil, di ritorno dal prestito al Pescara, presentarsi per le visite mediche. Foto in fondo all'articolo

11.32 - Al Centro Sportivo 'Davide Astori' si è presentato anche Andrea Mancini, accolto da Joe Barone e Daniele Pradè. Il figlio del CT dell'Italia, già giocatore dei NY Cosmos, come raccolto da FirenzeViola.it entrerà a far parte della "squadra mercato" della Fiorentina e lavorerà al fianco di di Pradè

11.15 - Cristiano Biraghi ha lasciato in macchina i 'Campini', come mostra la foto di FirenzeViola.it. QUI gli aggiornamenti sulla sua situazione

10.57 - Sono entrati al Centro Sportivo 'Davide Astori' anche i due uomini mercato della Fiorentina Joe Barone e Daniele Pradè. Dopo gli incontri a Milano ieri pomeriggio, i due oggi sono a Firenze

10.33 - Arrivato anche Gaetano Castrovilli (come mostrato in foto). QUI l'aggiornamento sulle sue condizioni

10.22 - Ci sono anche Jaime Baez e Cristoforo, arrivati da qualche minuti ai 'Campini'. La foto in calce all'articolo

10.15 - Dentro il centro sportivo ci sono anche i giovani Brancolini e Montiel e Chiorra (in foto). Come appreso da FirenzeViola.it, ad attendere tutti i giocatori c'è Giancarlo Antognoni, club manager e bandiera del club.

10.13 - Ora è il momento di Dragowski, Eysseric, Veretout e Ceccherini. Il polacco è arrivato in taxi, i due francesi insieme in macchina e subito dopo Ceccherini (in foto)

10.01 - Ecco arrivare anche Vitor Hugo. Il centrale brasiliano si è fermato per una foto con un piccolo tifoso presente.

09.58 - Sono arrivati anche Lorenzo Venuti e Riccardo Saponara per svolgere le visite mediche al centro sportivo della Fiorentina. Prima il difensore lo scorso anno a Lecce (nella foto in calce), poi anche il trequartista ex Sampdoria.

09.48 - Questi i primi arrivati: Biraghi verso le 8:30, Caccia alle 9:30 e Laurini alle 9:43.

09.45 - È già arrivato al Centro Sportivo Cristiano Biraghi. Il terzino viola, infortunatosi al ginocchio durante l'ultimo ritiro dell'Italia, è alle prese con le cure specifiche per l'infortunio e per questo si è presentato con largo anticipo rispetto ai compagni.

09.30 - Questa la lista dei giocatori attesi al Centro Sportivo: Baez, Bangu, Baroni, Beloko, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiorra, Cristoforo, Dabo, Dragowski, Dutu, Eysseric, Gori, Graiciar, Hancko, Hristov, Hugo, Illanes, Koffi, Lakti, Laurini, Marozzi, Meli, Montiel, Mosti, Nannelli, Pierozzi E., Pinto, Ranieri, Salifu, Saponara, Schetino, Simeone, Sottil, Thereau, Trovato, Venuti, Veretout, Vlahovic Zanon e Zekhnini.

Prende il via ufficialmente la stagione 2019/20 della Fiorentina, ad un punto di svolta della sua storia dopo il passaggio di proprietà dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso. Al Centro Sportivo viola - a partire all'incirca dalle ore 10 - una lista di 43 giocatori svolgerà le visite mediche di rito per ottenere l'idoneità sportiva ed entrare ufficialmente nella stagione che verrà. FirenzeViola.it vi aggiornerà con tutti i contributi, restate con noi.