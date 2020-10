LIVE FV, Rivivi l'ultimo giorno di mercato con noi!

19.52 - Jose Maria Callejon è un nuovo giocatore della Fiorentina. A comunicarlo è lo stesso club viola sul proprio sito. CLICCA QUI.

19.41 - Emergono altri dettagli su Ceccherini: sarà prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni in caso di salvezza del Verona. CLICCA QUI.

19.30 - La Fiorentina ha ufficializzato un giovane attaccante, classe 2002, Mattia Tirelli dalla Feralpisalò. Contratto depositato in Lega

19.24 - Saponara si allontana dal Parma. CLICCA QUI per leggere la nostra esclusiva.

19.13 - Pantaleo Corvino torna a parlare di Fiorentina e Federico Chiesa: "Cessione giusta, c'erano tutte le condizioni. Dispiace per Firenze perché sia lui che Bernardeschi erano figli di questa città". CLICCA QUI.

19.03 - Arriva anche il comunicato della Juve che ufficializza l'acquisto di Federico Chiesa. CLICCA QUI per tutti i dettagli dell'operazione.

18.49 - Concluse le visite mediche Callejon ha fatto ritorno al centro sportivo Davide Astori. CLICCA QUI.

18.44 - Arriva anche il comunicato della Fiorentina sulla cessione di Ceccherini. CLICCA QUI

18.37 - Jose Callejon ha concluso le visite mediche alla clinica Fanfani ed è a un passo dal diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. CLICCA QUI.

18.34 - Anche la Fiorentina ha comunicato ufficialmente il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus. CLICCA QUI.

18.33 - Ore frenetiche quelle di calciomercato adesso per la Fiorentina: spunta un interesse per Gervinho del Parma per il quale si prova ad intavolare uno scambio con Saponara. CLICCA QUI.

18.11 - Federico Ceccherini è dell'Hellas Verona. Il contratto del difensore è stato depositato in Lega. CLICCA QUI.

17.59 - Antonio Barreca ha lasciato in questi istanti il centro sportivo della Fiorentina dopo l'ufficialità che lo lega al club viola. CLICCA QUI.

17.54 - Antonio Barreca è un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo ha comunicato la società viola. CLICCA QUI per leggere la notizia.

17.43 - Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus: adesso è ufficiale. CLICCA QUI per i dettagli.

17.39 - Arrivano anche le parole di saluto da parte di Federico Ceccherini in esclusiva a FirenzeViola.it: "Un saluto e un grosso in bocca al lupo". CLICCA QUI per il video.

17.35 - Dusan Vlahovic si avvia ad una permanenza alla Fiorentina. Difficile ipotizzare grandi cambiamenti in queste ultime ore di mercato. CLICCA QUI.

17.31 - Federico Ceccherini è in uscita. Il difensore si è allenato regolarmente con la squadra viola, anche se il suo destino ormai sembra all'Hellas Verona. Il difensore sta andando via proprio in questi minuti. CLICCA QUI.

17.30 - L'ex giocatore del Napoli è arrivato da Fanfani, dove effettuerà i test fisici. CLICCA QUI per vedere il video dell'arrivo del calciatore

17.13 - Josè Callejon, arrivato poco fa al centro sportivo, è uscito per andare a svolgere le visite mediche di rito alla clinica Fanfani.

17.02 - L'agente di Martinez Quarta ha parlato ai nostri microfoni, CLICCA QUI per leggere l'intervista.

17.00 - Dopo aver completato le visite mediche, Federico Chiesa, ormai prossimo a diventare un calciatore della Juventus, ha fatto ritorno a Coverciano dove è in ritiro con la Nazionale. CLICCA QUI.

16.46 - Dopo l'ufficialità appresa dal sito della Lega arriva anche il comunicato della Fiorentina: Martinez Quarta è un nuovo giocatore viola. CLICCA QUI.

16.38 - Dopo un paio d'ore abbondanti, sono terminate le visite mediche di Federico Chiesa alla presenza di staff medico della Nazionale e della Juventus. I tifosi viola all'uscita lo hanno sommerso di insulti. CLICCA QUI per il video.

16.37 - Callejon è arrivato al centro sportivo della Fiorentina per completare tutti gli iter necessari a renderlo ufficialmente un calciatore viola. CLICCA QUI per il video.

16.31 - L'Hellas Verona è sempre più vicina a Federico Ceccherini. Dopo una trattativa durata giorni, sembra che il calciatore sia davvero vicino ai gialloblù. CLICCA QUI per il punto.

16.08 - Jose Maria Callejon è atterrato all'aeroporto di Peretola a Firenze dove ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel capoluogo toscano. Queste alcune delle parole raccolte da FirenzeViola.it: "Chiesa lascia un eredità pesante? Io non sono Chiesa, sono Jose Callejon". CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA COMPLETA.

15.55 - Sfuma l'ipotesi Arezzo per Federico Brancolini, portiere della Fiorentina che va dunque verso una permanenza in viola. CLICCA QUI.

15.40 - Saponara-Parma, i contatti per il trasferimento procedono. CLICCA QUI per il punto sull'affare.

15.30 - Dusan Vlahovic corteggiato dal Parma. CLICCA QUI per la notizia.

15.20 - La Fiorentina, dopo aver trovato l'accordo con Piatek, presenta un'offerta all'Herta Berlino. CLICCA QUI.

15.00 - Saponara è vicino al Parma; i dirigenti gialloblù Lucarelli e Carli sono al lavoro per definire il trasferimento del centrocampista. CLICCA QUI.

14.41- Maganjic e Kukovec arrivano al centro sportivo della Fiorentina. CLICCA QUI.

14.28 - Federico Chiesa ha da poco iniziato le visite mediche a Firenze per completare il suo trasferimento alla Juventus. CLICCA QUI.

14.02 - Barreca al centro sportivo della Fiorentina per il tampone prima della firma. CLICCA QUI per il video.

14.00 - Milik dice no alla Fiorentina e blocca l'affare tra i viola ed il Napoli. CLICCA QUI.

13.29 - Il tecnico della Fiorentina Iachini arrivato da poco al centro sportivo. CLICCA QUI per il video.

12.45 - Futuro in Turchia per l'ex Fiorentina Rachid Ghezzal: è ad Istanbul per le visite mediche con il Besiktas.

11.58 - UFFICIALE: Lucas Martinez Quarta è un nuovo giocatore della Fiorentina. LEGGI QUI

11.30 - Visite mediche per Antonio Barreca: CLICCA QUI per il video.

11.20 - Niente Hellas Verona per Federico Ceccherini. Come raccolto da FirenzeViola.it, il difensore centrale resta in uscita ma non andrà in veneto.

11.05 - Si svolgeranno a Firenze le visite mediche di Federico Chiesa con la Juventus. Per anticipare i tempi, il prodotto del vivaio viola non si muoverà dalla Toscana e dopo le visite firmerà il suo contratto con i bianconeri.

11.00 - La dirigenza della Fiorentina almeno stamani è a Firenze: Daniele Pradè, Joe Barone e Rocco Commisso stanno passando la mattinata al centro sportivo. CLICCA QUI per la notizia

10.45 - Vlahovic interessa alla Roma, ma secondo La Nazione i giallorossi non sarebbero disposti a prenderlo in prestito, bensì solo a titolo definitivo

10.35 - La conferma arriva anche a FirenzeViola.it: Lucas Martinez Quarta è un nuovo giocatore della Fiorentina! CLICCA QUI

10.13 - La Nazione in merito alla questione attaccante sottolinea come per i viola sia più facile arrivare a Piatek che non a Milik. Inoltre il quotidiano rivela di un nuovo contatto che ci sarebbe stato ieri tra la dirigenza gigliata e Rodrigo De Paul.

10.00 - Fonti argentine sono sicure: Lucas Martinez Quarta è un nuovo giocatore della Fiorentina. Si aggregherà al gruppo di Iachini una volta finite le partite con la Nazionale argentina.

09.45 - La nota testata argentina Olè ha raccontato l'addio di Lucas Martinez Quarta al River. CLICCA QUI per leggerlo.

08.43 - Da definire nei dettagli invece l'affare legato a Jose Maria Callejon, pronto ad arrivare quando lascerà Federico Chiesa. Essendo svincolato per l'ex Napoli non c'è fretta, anche se c'è già l'accordo di massima per un biennale con opzione per il terzo anno. CLICCA QUI

08.30 - In entrata le operazioni già portate a termine sono due: Lucas Martinez Quarta e Antonio Barreca. Il primo si trasferisce a Firenze per 7 milioni più 6 di bonus e ieri ha svolto le visite mediche in Argentina (LEGGI QUI), il secondo arriva invece in prestito con diritto di riscatto dal Monaco (LEGGI QUI).

08.10 - Il fronte più caldo è chiaramente quello legato a Federico Chiesa. Fiorentina e Juventus nella notte hanno trovato l'accordo e oggi dovrebbe diventare un nuovo giocatore bianconero. CLICCA QUI per i dettagli

È una giornata campale per il calcio italiano e per la Fiorentina. Oggi si chiude il calciomercato estivo e la società viola ha sul piatto operazioni importanti da portare a termine. Da una parte le uscite, con gli esuberi e soprattutto la questione Federico Chiesa-Juventus a tenere banco, dall'altra le entrate, dove tra Martinez Quarta, Barreca e un possibile rinforzo in attacco non mancano certo gli affari da portare avanti. Noi cercheremo di raccontarvi tutto con la massima precisione e costanza possibile: seguite con noi questo ultimo giorno di calciomercato!