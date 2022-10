LIVE FV, FIORENTINA-HEARTS 5-1: FINISCE QUI AL FRANCHI

20.42 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le reazioni e le notizie dal post-partita.

20.40 - Tutto facile per la Fiorentina che dà un totale di 8-1 tra andata e ritorno agli Hearts e si lancia al secondo posto del girone di Conference. Cinque gol che danno nuova linfa alla squadra di Italiano in vista del prossimo impegno contro il Lecce in campionato.

90' +2' - FINISCE QUI! Fiorentina batte Hearts 5-1 e ipoteca il passaggio del turno.

90' - Assegnati due minuti di recupero.

87' - Giallo per Henderson che entra malamente su Nico Gonzalez a centrocampo.

86' - Cambio per la Fiorentina: esce Kouame ed entra Arthur Cabral.

85' - Piccola zuffa in campo dopo un fallo su Venuti: il terzino della Fiorentina non la prende bene, reagisce e si accende un piccolo parapiglia subito placato.

81' - Devlin tenta l'eurogol! Il centrocampista ospite vede Gollini fuori dai pali e prova la conclusione dai 30 metri: palla alta non di molto.

80' - Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Bianco e Venuti, escono Biraghi e Barak.

79' - Rigore perfetto di Nico Gonzalez: spiazza Gordon e fa 5-1 al Franchi.

79' - GOOOOOOLL!! NICO GONZALEZ NON SBAGLIA E CHIUDE DEFINITIVAMENTE I CONTI!

78' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Saponara trattenuto vistosamente da Cochrane, non ci sono dubbi per l'arbitro. Giallo per il difensore degli scozzesi.

76' - Kouame spara alle stelle un'ottima occasione creata dopo una bella azione nello stretto di Nico Gonzalez e Barak.

74' - Doppio cambio negli Hearts: escono Humphrys e McKay, entrano Shankland ed Henderson.

72' - Conclusione telefonata di Nico Gonzalez da dentro l'area: para facilmente Gordon.

70' - Giallo a Biraghi per proteste dopo un fallo subito da Kouame.

65' - Terzic prova un retropassaggio suicida sul quale si avventa Forrest che però non riesce a superare Gollini e perde palla.

64' - Dopo quasi due minuti di stop, riprende il gioco.

62' - Colpo preso da Kouame nel tentativo di pressing sulla difesa degli Hearts. L'ivoriano dopo qualche secondo si rialza, Kingsley invece resta a terra e deve entrare lo staff sanitario.

59' - Secondo tempo fin qui avaro di occasioni per la Fiorentina che comunque sembra essersi ripresa dopo l'amnesia iniziale.

57' - Viola pericolosi su un corner dalla destra, ma l'arbitro ferma tutto per un fallo a centro area.

55' - Saponara sbaglia un colpo di testa a centro area su cross di Terzic. È la prima occasione viola del secondo tempo.

50' - Fiorentina che gestisce palla evitando il pressing degli scozzesi, evidentemente galvanizzati dal gol ormai insperato.

47' - GOL DEGLI HEARTS! Humphrys si trova a tu per tu con Gollini e stavolta non sbaglia: accorciano gli scozzesi con il pubblico di fede maroon che impazzisce.

45' - SI RIPARTE! Due cambi per la Fiorentina: entrano Duncan e Saponara per Mandragora e Jovic. Negli Hearts entra Smith per Grant.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI UN PRIMO TEMPO A SENSO UNICO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 4-0 per la Fiorentina.

45' +1' - Riprende il gioco dopo quasi un minuto di pausa.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Gioco fermo per un problema occorso ad Haring.

43' - Ritmi che adesso sono crollati al Franchi. La Fiorentina gestisce palla, gli Hearts aspettano.

38' - Scambio Barak-Kouame, con l'ivoriano ancora una volta in versione assist-man: palla all'indietro per il mancino del centrocampista che buca le mani a Gordon e realizza il 4-0 per la Fiorentina. Partita in ghiaccio dopo 40 minuti di gioco.

38' - BARAK CALA IL POKER! 4-0 AL FRANCHI!

37' - Gordon salva ancora su Nico Gonzalez! La difesa degli Hearts è come il burro, Kouame lavora un pallone e lo serve all'argentino che calcia con il mancino deviato: parata dell'estremo difensore scozzese.

34' - Fiorentina che resta in proiezione offensiva, con Nico Gonzalez che per poco non riesce a trovare Kouame in area. Palla sul fondo.

31' - Azione offensiva manovrata da Kouame che tocca per Jovic in area, il serbo fa un velo e lascia per l'accorrente Nico Gonzalez che chiude il mancino e batte Gordon per la terza volta in partita. Fiorentina sul velluto!

31' - GOOOOLLLL!!! NICO GONZALEZ FA 3-0!

28' - Fiorentina che ora fa girare palla in difesa.

25' - Humphrys pericoloso! Bell'azione degli Hearts che pescano l'attaccante alle spalle di Igor: da posizione defilata chiude sul secondo palo ma non trova la porta. Tira un sospiro di sollievo la Fiorentina.

22' - Il Biraggir' funziona: mancino imprendibile che si infila sul sette. Gordon non può far niente se non raccogliere la palla in fondo alla rete.

22' - GOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! BIRAGHI SEGNA CON UNA PUNIZIONE PERFETTA!

21' - Pestone a Nico Gonzalez al limite dell'area: buona occasione su punizione per la Fiorentina.

18' - Un paio di sortite offensive in contropiede degli Hearts con la Fiorentina che sembra rifiatare in questo momento.

16' - Cambio negli Hearts: entra Sibbick al posto di Atkinson.

13' - Jovic lavora bene un pallone in area ma sul suo cross né Kouame né Mandragora riescono ad intervenire.

12'- Palo di Mandragora! Staffilata secca su un pallone uscito dall'area dopo il corner, il pallone però si stampa sul legno con Gordon immobile.

10' - Mandragora sbaglia un tocco in area per Kouame su un altro bel lancio di Terzic. Gordon accompagna l'ivoriano sul fondo, ma la Fiorentina produce sostanzialmente un'occasione al minuto in questo inizio.

8' - Contatto dubbio in area Hearts! Terzic se ne va dopo un pregevole coast-to-coast servito da Jovic, Halliday con una scivolata disperata prende pallone e gamba. Per l'arbitro non c'è niente, ma Fiorentina ancora pericolosa.

8' - Si gioca ancora nell'area degli Hearts, con Jovic che prova a girarsi ma viene fermato prima di poter tirare.

7' - Fiorentina che non si ferma ed impensierisce Gordon con un tiro velleitario di Nico Gonzalez.

6' - Finalmente le palle da fermo decisive: Biraghi crossa dopo aver scambiato corto con Amrabat, Jovic è il più bravo di tutti a girare di testa nell'angolo e sbloccare la partita. Fiorentina in vantaggio al Franchi!

6' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! HA SEGNATO LUKA JOVIC DI TESTA!

5' - Per adesso il numero 12 esce sulle sue gambe.

4' - Gioco fermo per un problema occorso ad Atkinson. Deve entrare la barella, da capire se sarà in grado di continuare ma non sembra qualcosa da poco.

3' - Kouame! La risposta della Fiorentina! Incornata dell'attaccante ivoriano su cross di Biraghi su punizione, Gordon salva sulla linea!

2' - Partenza al brivido dunque per la Fiorentina, in un Franchi a tinte soprattutto maroons: sono tantissimi i tifosi scozzesi che cantano e sostengono gli uomini di Neilson.

1' - Occasione monumentale per gli Hearts! Amrabat perde un pallone sanguinoso a centrocampo e Humphrys dal limite spara un mancino perfetto che si stampa sul palo. Sulla ribattuta calcia Forrest addosso a Gollini. Si salva la Fiorentina!

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in maglia viola. Hearts in bianco.

18.43 - Squadre che entrano in campo in questo momento. Manca sempre meno al calcio d'inizio della sfida.

Amici sportivi è tempo di Fiorentina-Heart of Midlothian all'Artemio Franchi di Firenze! La Fiorentina per ipotecare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, dare un piccolo calcio alle critiche e trovare una vittoria che darebbe morale in un momento tutt'altro che semplice, gli Hearts per rispondere al 3-0 maturato in Scozia solo una settimana fa. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi.

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano

HEARTS (4-3-3): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant; Forrest, Humphrys, Mckay. Allenatore: Neilson