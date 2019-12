LIVE FV, Fiorentina-Genoa 3-1: finita! Passano i viola

15' - Finisce qui! La Fiorentina batte 3-1 ai supplementari il Genoa e vola ai quarti di finale di Coppa Italia

7' - GOOOOOL!!!! GOOOOL!! ANCORA SPALLUTO!!! 3-1! Esplode la panchina viola

4' - La Viola adesso ha molti spazi ma il Genoa continua a far paura quando riparte

1' - Via al secondo tempo supplementare

=== INTERVALLO ===

15' - Finisce qui il primo tempo supplementare: 2-1 per la Fiorentina. Ora altri 15' per andare ai quarti di finale...

8' - Il Genoa prova a rispondere ma la Viola fa buona guardia in difesa

5' - GOOOOOOL!!! GOOOOL!!! SPALLUTO!!! Fiorentina in vantaggio!! 2-! Azione sulla destra di Koffi, palla al centro per "el Pipa" Spalluto e palla in gol!

1' - Inizia il primo tempo supplementare! Entrambe le formazioni hanno esaurito i cambi

=== INTERVALLO ===

94' - Finisce qui il recupero: si va ai supplementari!

92' - GOOOOL!!! PIEROZZI!!! GOOOOL! PAREGGIO VIOLA! Bella azione di Milani, palla sulla sinistra per Nicco Pierozzi che in diagonale fa secco Drago per l'1-1

90' - Assegnati 4' di recupero

89' - Ultimo cambio nel Genoa: fuori Conti e dentro Cenci

85' - Viola ancora pericolosi ma il Genoa si salva

80' - Super parata di Drago che evita il pari viola su un bellissimo tiro a giro di Edo Pierozzi

79' - Quinto e ultimo cambio viola: fuori Simic e dentro Milani

77' - Due cambi per il Grifone: dentro Verona e Conti, fuori Zennaro e Diakhate

75' - Punizione dal limite dell'area guadagnata da Nicco Pierozzi: nulla di fatto dal tiro di Simic

70' - Giallo per Bianco per un fallo a centrocampo

68' - Cambi nel Genoa: entrano Masini e Moro, fuori Besaggio e Buonavoglia

67' - Buona riposta di Drago su un tiro potente di Simic: palla in corner

63' - Tre cambi per i viola: fuori Gorgos, Fruk e Kukovec e dentro Bianco, Koffi e Nicco Pierozzi

57' - Primo cambio per i viola: fuori Hanuljak e dentro Spalluto, viola ora molto offensivi

50' - Altra buona chance per arrivare al pari: cross dalla desta per la testa di Kukovec, la difesa del Genoa chiude in angolo. Dal corner, testa di Gorgos di poco a lato

47' - Grandissima azione di Simic che si fa 20 metri di campo palla al piede, esplode un tiro che finisce di poco a lato

45' - Inizia la ripresa! Nessun cambio nelle due formazioni

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo: Fiorentina sotto 1-0 con il Genoa dopo la prima frazione

45' - Assegnato 1' di recupero

44' - Ultimi secondi di un primo tempo in cui i viola sono stati frizzanti ma poco precisi

39' - Sassata di Gorgos dalla distanza: palla abbondantemente a lato

37' - Giallo per Diakhate che va letteralmente addosso a Pierozzi: Bigica protesta perché voleva l'espulsione

33' - La Fiorentina continua a spingere ma senza creare pericoli di sorta: poco fa, tentantivo di conclusione di Fruk murato dalla difesa genoana

25' - Bella azione della Fiorentina che sfiora il pari: palla di Pierozzi dalla destra che però nessuno in area piccola nessuno riesce a deviare in gol

18' - La Fiorentina adesso spinge alla ricerca del gol del pareggio

16' - GOL DEL GENOA! Ha segnato Buonavoglia. Discesa del numero 11 sulla destra, pallonetto a scavalcare Chiorra e 0-1 del Grifone

6' - Destro potente di Fruk che finisce di poco a lato: risponde la squadra di Bigica

3' - Buona occasione per il Genoa con un mischione risolto da Chiorra in area piccola

1' - Inizia la partita! Forza Viola!

0' - Squadre in campo: Fiorentina in maglia viola e pantaloncini neri, Genoa con maglia bianca e croce rossa al centro e pantaloncini bianchi

Ottavi di finale di Coppa Italia per la Fiorentina Primavera, che oggi alle 14:30 al Bozzi inizia la sua avventura nel torneo che lo scorso anno ha vinto nella doppia finale contro il Torino. Chi passa, affronterà ai quarti di finale il Milan, che ieri ai rigori ha buttato fuori il Toro, la finalista assieme ai viola dell'ultima competizione. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina: Chiorra; E. Pierozzi, Dutu, Gelli, Simonti Hanuljak, Fiorini, Gorgos; Simic, Kukovec, Fruk. All. Bigica.

Genoa: Drago; Gasco, Ruggeri, Raggio, Turket; Dumbravanu, Besaggio, Eboua; Diakhate, Zennaro, Buonavoglia. All. Chiappino.

Arbitro: Vigile di Cosenza.