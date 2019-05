LIVE FV, ACF-Palermo 2-2: Viola ai playoff

48’ - Finisce qui la partita: per la Fiorentina terzo 2-2 consecutivo dopo quelli con Juventus e Roma. Nonostante l’amarezza per il pareggio, la squadra di Bigica accede in ogni caso con due giornate d’anticipo ai playoff scudetto.

46’ - Beloko rimane a terra per crampi: gioco fermo

45’ - Assegnati 3’ di recupero

36’ - La Fiorentina prova a tornare in vantaggio ma gli attaccanti viola sono spesso troppo imprecisi

30’ - Girata di Maganjic (entrato al posto di Simic) su assist di Koffi: palla di poco fuori

23’ - Viola vicini al 3-2: su corner Avogadri salva sulla linea

21’ - PAREGGIO PALERMO. Ancora Birligea: Chiorra non perfetto nella circostanza sul tiro del rosanero sul secondo palo

19’ - GOOOOL!!! ANCORA MELI! Azione confusa nell’aria viola dopo la traversa di Vlahovic, la palla arriva a Koffi che va alla conclusione, parata di Avogadri e poi Meli mette dentro

17’ - Traversa pazzesca di Vlahovic! Tiro potente dalla destra che va sul montante poi schizza fuori

10’ - Che azione di Vlahovic! Salta tre avversari e va al tiro in diagonale: miracolo di Avogadri in corner

6’ - Ci prova Simonti dalla distanza ma la palla finisce alta sopra la traversa

1’ - Via alla ripresa con le stesse formazioni

=== INTERVALLO ===

45’ - Finisce qui il primo tempo: 1-1 tra Fiorentina e Palermo

43’ - PAREGGIO DEL PALERMO. Ha segnato Birligea: cross in area viola con la difesa che va a vuoto, piattone di Birligea al centro dell’area e 1-1

37’ - Primo cambio del Palermo: esce Petrucci ed entra Lucera

35’ - Che errore di Vlahovic! Lakti recupera un gran pallone e serve il serbo che supera due avversari e a tu per tu col portiere va al tiro in diagonale: palla che esce di pochissimo

31’ - Viola adesso in pressione alla ricerca del raddoppio. Il Palermo ci prova in contropiede

26’ - GOOOOOOLLL!!! MELI!!! Sugli sviluppi di un corner, la palla arriva a Ferrarini che pennella per il numero 10 viola: Meli si accomoda il pallone e batte Avogadri per l’1-0!

23’ - Primo tiro in porta della Fiorentina: ci pensa Simic dalla distanza ma la sfera è centrale

18’ - Bel cross di Simic per Vlahovic: bravo il Palermo a salvare tutto in corner

13’ - Buon contropiede del Palermo sulla sinistra ma Sicuro spreca tutto mandando fuori da buona posizione

6’ - Prima chance per i viola: Simonti dalla sinistra mette al centro un buon pallone sul quale i rosanero anticipano all’ultimo Vlahovic

4’ - Rosanero in totale pressione in questo inizio di partita: Scurto dalla panchina continua ad urlare per incitare i suoi

1’ - Inizia la partita: Fiorentina con il completo viola, Palermo con maglia e pantaloncini bianchi

Terz'ultima giornata di campionato per la Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica che dopo due settimane di riposo (domenica scorsa la squadra non ha giocato contro il Genoa a causa del rinvio della partita dovuto al forte vento) oggi al Bozzi ospitano il Palermo, ancora alla ricerca della matematica salvezza. Per i viola - che hanno dunque una gara in meno - c'è l'occasione con i tre punti non soltanto di tornare al 3° posto assieme al Torino ma anche di ottenere la matematica qualificazione ai playoff scudetto con 180' di anticipo dal termine delle regular season. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina: Chiorra; Ferrarini, Antzoulas, Gillekens, Simonti; Lakti, Beloko, Meli; Simic, Vlahovic, Koffi. All. Bugica.

Palermo: Avogadri; Petrucci, Gallo, Angileri, De Marino, Gambino, Sicuro, Costantino, Birligea, Santoro, Cannavò. All. Scurto.

Arbitro: Sig. Angelucci di Foligno.