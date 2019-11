LIVE FV, ACF-Atalanta 0-1: viola battuti dalla capolista

44'+4' Finisce qui, con la vittoria dell'Atalanta in virtù di un primo tempo migliore. Nella ripresa però si è vista solo la Fiorentina alla quale è mancato solo il gol.

44' +4' - Sul fil di lana Ponsi e Spalluto mancano la testata vincente e la palla scorre lontano.

44' +3 - Occasione per Spalluto su cross dalla sinistra ma la palla esce.

44' - Due cambi ospiti: Bergonzi per Traorè e Sidibe per Colley.

39' - Sulla stessa azione grande occasione per Kukovec, il portiere salva.

39' Ci prova anche Koffi dalla destra.

37' - Occasione per i viola con un tiro da fuori di Fiorini dopo un'azione manovrata grazie ad un pallone conquistato da Kukovec.

35' - Cambio viola: esce Niccolò Pierozzi ed entra Spalluto.

30' - Angolo di Fiorini ma l'arbitro fischia carica sul portiere. Ora l'Atalanta gioca solo di ripartenza ma la difesa viola è più attenta.

25' - Cambio viola: esce Hanuljak ed entra Kukovec.

23' - Cambio Atalanta: esce Finardi per Cortinovis.

21' - Ancora occasione viola con Bianco che si ritrova un pallone in area ma viene disturbato da Okoli.

19' Provvidenziale Rasmussen che ruba palla a Piccoli scattato centralmente.

18' - occasione viola. Angolo di Duncan, colpo di testa di Rasmussen fuori di pochissimo.

16' - L'Atalanta ora non riesce a sfondare, Okoli tenta il tiro da fuori ma la traiettoria è di poco fuori.

8' - Fiorentina ora viva: nuova occasione nata dal pressing che ora la Fiorentina fa a centrocampo. Ma il tiro di Pierozzi Niccolò viene deviato in angolo. Gli aggiustamenti e le urla di Bigica nell'intervallo sembrano avere effetto.

7' - Occasionassima viola: Koffi dal corner mette in area, inzuccata di Dutu leggermente alta.

3' - L'arbitro ferma la partita per pochi secondi per un'invasione speciale: un gatto che attraversa il campo poi esce da solo.

1' st - Al via la ripresa. Bigica corre ai ripari, fuori Lovisa e Dalle Mura (fuori ruolo sulla sinistra) e dentro Fiorini e Edo. Pierozzi con Ponsi spostato a sinistra.

-----------------

45' +1 - FINE DEL PRIMO TEMPO.

45' - punizione di Traorè alta di poco.

41' - Atalanta padrona del campo, grande azione in area viola ma l'arbitro fischia il fuorigioco annullando il 2-0 degli ospiti.

39' - Occasionissima Atalanta con Traorè che indisturbato serve il ben appostato Piccoli che però grazia i viola.

38' occasione viola che nasce dai piedi di Dalle Mura sulla sinistra. La palla arriva a Duncan ma andiate para in due tempi.

35' Tiro in porta della Fiorentina con Koffi, che però trova solo l'esterno della porta.

33' - Fiorentina in difficoltà con l'Atalanta che approfitta degli errori viola, in particolare sulla zona di sinistra dove Dalle Mura e Bianco sono in affanno.

29' - La Fiorentina reagisce subito con un tiro di Pierozzi deviato in angolo. Sullo sviluppo Bianco calcia fuori.

28' GOL ATALANTA. Palla persa da Delle Mura in prossimità della propria area con l'Atalanta che va subito in porta e Piccoli beffa Chiorra infilando la palla nell'angolino dove non può arrivare.

25' - Primo tiro in porta dei viola con Duncan che dal limite dell'area manda di poco fuori.

21' - Tiro di Colley, salvato in angolo.

20' - Dopo venti minuti l'Atalanta continua a rendersi pericolosa, facendo valere anche la differenza di valori e la supremazia in classifica. Difesa messa a dura prova.

16' - Occasione Atalanta con Colley che si beve la difesa centralmente ma Chiorra respinge prontamente!

11' - Risultato ancora bloccato, sotto gli occhi di patron Commisso in tribuna con la moglie, il responsabile del settore giovanile Vergine, il club manager Antognoni e il responsabile della comunicazione Ferrari.

7' - Traorè pericoloso tira dalla destra ma Chiorra respinge. Il tridente d'attacco dell'Atalanta crea problemi in velocità mentre la Fiorentina preferisce la manovra che finora però si ê persa in area avversaria così che le occasioni migliori restano dell'Atalanta.

6' - Colley mette una buona palla in area ma Chiorra è attento e blocca.

3' - Azione in contropiede dell'Atalanta e manovra in area di Traorè, poi Panada tenta il tiro ma non inquadra la porta.

1' INIZIATA!

La Fiorentina Primavera vuole rialzarsi dopo il brutto periodo e quest'oggi al Bozzi ospita l'Atalanta prima in classifica. Un impegno tutt'altro che semplice dunque per la squadra di Bigica, che davanti a Rocco Commisso tenterà l'impresa. Anche perché la classifica è pessima ed è arrivata l'ora di invertire il senso di rotta: seguite con FirenzeViola.it le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA: Chiorra; Ponsi, Rasmussen, Dutu, Dalle Mura; Hanuljak, Lovisa, Bianco, Pierozzi N., Koffi; Duncan.

ATALANTA: Ndiaye, Ghislandi, Ruggeri, Panada, Okoli, Heidenreich, Finardi, Gyabuaa, Piccoli, Traore, Colley