LEONARDI A FV, Gollini: che sfida. Dodo fortissimo

La nota giornalista di Sky Sport Vanessa Leonardi è intervenuta ai microfoni di FirenzeViola.it per commentare le vicende di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "La cosa più importante è stata consegnare la squadra al completo a Italiano, con Dodo che arriverà nei prossimi giorni. Poi ci sarà da sistemare qualcosa in uscita, ma la cosa principale, vista la stagione che inizia presto, è stata consegnare la squadra pronta già a Moena. Sappiamo quanto sia importante partire presto, quindi complimenti davvero alla società".

Sul lavoro della proprietà: "Nel calcio si commettono errori, ma sbagliando si impara. Io credo che loro lo abbiano già capito quando hanno preso Italiano: c’è simbiosi con l’allenatore, se a lui serve un attaccante con quelle caratteristiche glielo prendono, se gli serve un terzino pure. Prendete Dodo, è vero che gli va insegnato a difendere, però a Italiano piacciono quelli che spingono, perciò Dodo fa al caso suo. È fortissimo".

Sul paragone Dodo - Odriozola: "A me piaceva molto Odriozola, ma vi assicuro che sarà una grande catena di destra con Nico Gonzalez. A me Dodo piace molto, me lo sono andata vedere su Youtube e Transfermarkt. Mi dicono che la Fiorentina ha fatto un grandissimo acquisto. L'ho visto e devo dire che è bassino, è molto veloce e sulla fase difensiva c’è da lavorare, ma sarà divertente".

Su Jovic: "Mi fido di Ancelotti, che ha detto che è fortissimo e soprattutto lavora tanto. Ha detto anche che è un po’ pigro, e con Italiano non puoi esserlo, ma si dà anche la possibilità a Italiano di cambiare. Jovic fece benissimo all’Eintracht con Haller e un altro giocatore dietro, inoltre, avendo sia Mandragora che Amrabat, Italiano potrebbe fare pure il 4-2-3-1. Sta nascendo una bella Fiorentina, potrebbero esserci sorprese".

Sulla partenza di Torreira: "Io devo avere una passione per i registri bassi, dato che amavo follemente Pizarro. E come lui adoravo Torreira, già da quando era a Pescara: uno come lui manca, perché Mandragora non ha le stesse caratteristiche, dato che non è proprio il suo ruolo. Non ha nemmeno quella velocità di pensiero. Quindi secondo me mancherà molto, ma il mercato chiude il 31 agosto, quindi può essere che un giocatore del genere possa arrivare. Ma secondo me Torreira è insostituibile, anche se la Fiorentina ha tempo. Io poi spero resti Zurkowski, a me piace molto e vorrei vederlo a Firenze. È una mezzala che ha le caratteristiche che piacciono a Italiano, si inserisce e segna. Staremo a vedere".

Su Gollini: "Lui ha una voglia pazzesca di rimettersi in gioco. Lo ha detto anche lui stesso che deve levarsi dei sassolini dalle scarpe. Probabilmente si riferisce anche a Gasperini, con il quale non si è trovato bene, non dico solo caratterialmente. Forse non si sono trovati anche a livello tattico. Io credo che una piazza come Firenze possa essere uno stimolo in più. Lui deve far vedere ciò che vale, la Fiorentina e Italiano devono confermarsi. È una bella sfida".