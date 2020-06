LEGA FIRENZE, Il Franchi è un dramma. Rocco...

La Lega Firenze stamani ha fatto un sopralluogo al Franchi con degli esponenti nazionali del partito, e all'uscita Federico Bussolin, capogruppo in Consiglio Comunale, ha spiegato il perché della visita: "Abbiamo voluto organizzare un sopralluogo al Franchi perché siamo stanchi dell'immobilismo dell'amministrazione Nardella, e stanchi anche del silenzio da parte del Ministero. Chi dovrebbe alzarsi e dire qualcosa non lo fa e stiamo perdendo tempo, sul Franchi e la Fiorentina. Oggi abbiamo mostrato ai nostri deputati le condizioni del Franchi, mostrando il dramma che i fiorentini vivono quando vengono a vedere la Fiorentina. La richiesta che facciamo alla Lega Nazionale è quella di concentrarci sul dilemma che stanno vivendo i fiorentini. Per noi la Fiorentina non può uscire dai confini comunali, per questo valuteremmo un grave danno nel caso lo stadio possa essere fatto fuori Firenze. Non importa se a Campi, Barcellona o Madrid. Noi siamo al fianco di Commisso e lo sosterremo qualsiasi decisione prenderà perché sarà forzata dalle amministrazioni che non hanno agevolato il progetto. Ci sia coscienza che la Fiorentina deve avere una risposta veloce".

Le parole della Soprintendenza?

"Dal mio punto di vista è una battaglia che non ha colore. Noi come Lega non veniamo a piantare bandierine, ma vogliamo solo che ci siano dei caschi a lavorare qui al Franchi. Siamo qui per combattere la burocrazia. Se la politica si mette insieme possiamo superare questa questione, perché sta facendo scappare la Fiorentina. Siamo venuti a cercare di capire come fare a far restare lo stadio a Firenze. Nel caso non andrebbe colpevolizzato Commisso, ma Dario Nardella. La Grande Firenze avrebbe bisogno di altre iniziative. Non può essere l'unica opzione Campi Bisenzio: dobbiamo ragionare di Fiorentina e di Firenze.

Incontro con la Fiorentina?

"Barone non l'abbiamo visto, ha detto di risentirci a campionato iniziato perché è molto impegnato".

Il Franchi?

"È un disastro. Non è sicuro, non è bello e gli interventi degli anni '90 sono ridotti peggio rispetto a quelli precedenti. Leggere frasi come quelle del Soprintendente che si appella alla Costituzione per me non è accettabile, perché i burocrati facciano i burocrati e i politici facciano i politici".

L'ipotesi Ridolfi?

"Vorrei sentire la proprietà perché sennò resta solo un'altra carnevalata di Nardella per perdere tempo".

Le parole di Nardella?

"Ci siamo già offerti di collaborare e non hanno mai risposto. Hanno solo imposto la Mercafir: se Nardella si togliesse da tre passi dall'opzione Fiorentina farebbe un favore a tutta Italia e a Firenze. Dopo di ché troviamo una soluzione tutti insieme".