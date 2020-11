LEGA, Ecco cosa significa il sì ai fondi. Barone....

Anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha partecipato (ma solo on line) all'assemblea di Lega che ha accettato all'unanimità l'offerta di partnership per la media company avanzata dalla cordata di fondi Cvc-Advent-Fsi, con closing entro qualche mese. L'accordo avrà una durata di 6 anni e CVC, Advent e Fsi investiranno 1,7 miliardi di euro per il 10% della A, entrando così a far parte della struttura e della governance. Con i fondi si cercano nuovi sistemi di promozione e di sviluppo del brand Serie A, partendo dalla cessione dei diritti televisivi (che rimane il primo aspetto) ad una pluralità di piattaforme per accrescere il valore del campionato. E nell'immediato i quasi due miliardi sono un aiuto fondamentale per i club indebitati dalla crisi sanitaria

CHI SONO - Ecco la descrizione dei fondi fatta da gazzetta.it. CVC ha un patrimonio di 135 miliardi di euro gestiti anche grazie ai 23 uffici diffusi in tutto il mondo: 15 tra Europa e America, 8 nella zona Asia-Pacifico. Distribuisce la propria attività tra investimenti in settori di beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, farmaceutica. Ma ha anche precedenti esperienze nello sport, tra Formula 1 e il Sei Nazioni di rugby. Advent International è una società americana con base principale a Boston: 45 i miliardi di euro investiti in 360 investimenti. Ha 15 uffici in 12 paesi diversi. Fsi aggiungerebbe una presenza italiana: ha sede a Milano ma oltre 3.000 aziende nel proprio perimetro di investimento. Il fondo ha 1,4 miliardi di euro di impegni di capitale complessivi.