LECCE-FIORENTINA 3-2, Rivivi il LIVE di FV

Fonte: a cura Andrea Giannattasio

97' - Finisce qui la partita: la Fiorentina cade ancora, stavolta 3-2 a Lecce al termine di una partita pazza. Nel 2024 i viola non hanno mai vinto

95' - La Viola ci prova ma senza idee, alla rinfusa...

94' - Ultimi istanti di gara ma il Via del Mare è una bolgia

92' - EUROGOL DI DORGU. 3-2 DEL LECCE. Ripartenza sulla destra, parata di Terracciano su Krstovic, la palla arriva a Dorgu che mette al sette sul secondo palo

91' - PAREGGIO DEL LECCE. Piccoli. Stacco di testa su una punizione e rete del 2-2. Che beffa...

90' - Segnalati 4' di recupero

89' - Ripartenza del Lecce, fallo di Gonzalez e giallo per Nico

88' - Pallonetto di Belotti e traversa! Viola vicino al 3-1! Poi colpo di testa di Parisi su proseguimento azione e palla fuori. Primo squillo del Gallo

85' - Momenti confusi della partita con continui ribaltamenti di fronte ma senza vere occasioni da gol

82' - Giallo per Gendray che ha dato un pestone a Biraghi, che resta a terra dolorante

78' - Ultimo cambio per la Fiorentina: fuori Beltran e dentro Parisi

77' - Fallo su Faraoni, giallo per Banda, che viene tolto dal campo: al suo posto dentro Sansone

75' - Due cambi per il Lecce: dentro Dorgu e Gonzalez e fuori Gallo e Kaba

73' - Ora la Viola prova a gestire il risultato con meno pressione. Sarebbe vitale tornare alla vittoria oggi...

72' - Cartellino giallo a Luca Ranieri per una trattenuta su Kristovic

68' - Subito un cambio per il Lecce dopo la rete subita: D'Aversa sceglie Piccoli al posto di Oudin

67' - GOOOOOOOL!!! BELTRAN!!! COME A MONZA, CHE FLASH!! Errore di Falcone in impostazione, deviazione in area piccola di Beltran e gol del 2-1 viola!

65' - Quarto cambio per la Fiorentina: fuori Sottil e dentro Gonzalez

64' - Terracciano prodigioso su Banda! Un errore pazzesco di Milenkovic che si fa soffiare la sfera da Banda che si presenta in area a tu per tu con il portiere viola che si immola e salva il risultato! San Pietro c'è!

57' - Rosso per un componente della panchina del Lecce, che aveva protestato all'indirizzo dell'arbitro Giua

55' - Maxime Lopez! Botta del francese anche in questo caso in diagonale ma Falcone stavolta risponde presente

50' - Bellissima la rete dell'ex Torino, che non segnava dalla prima di campionato: diagonale rasoterra sul secondo palo e gol del pareggio, a sorpresa

50' - GOOOOOOOL!!!! MANDRAGORA! La sassata di Rolly! Pareggia la Fiorentina! 1-1!

49' - Occasione colossale per Krstovic che però forse era in fuorigioco: sta di fatto che la punta del Lecce manda sul fondo da posizione ottima da dentro l'area

48' - Lecce pericoloso! Salva tutto Faraoni spazzando via in area viola

46' - Inizia la ripresa: fuori Bonaventura, Duncan e Martinez Quarta, dentro Mandragora, Milenkovic e soprattutto Belotti, che fa il suo esordio in maglia viola

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo: Lecce avanti 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol di Oudin su punizione al 17'. Prima frazione viola agghiacciante

46' - Terracciano portentoso! Su un calcio d'angolo, testa di Blin e il portiere viola salva. L'azione poi non riparte perché c'era stato un fallo

45' - Assegnato 1' di recupero

44' - Imbucata di Bonaventura per Nzola ma l'angolano viene anticipato e Falcone recupera

41' - Botta di Bonaventura dal limite dell'area: palla alta, non di molto

40' - Falcone in presa alta fa sua una palla crossata dalla destra da Sottil. È una Fiorentina che non riesce a rendersi pericolosa

35' - Chance di testa per Faraoni! Cross dalla sinistra di Biraghi, testa dell'ex Verona ma palla che finisce sul fondo

27' - Secondo palo per il Lecce! Viola in bambola totale! Azione dalla destra di Banda, la palla arriva in area a Krstovic che esplode il tiro: sfera che si infrange sul legno alla sinistra di Terracciano

20' - Triangolo Bonavenuta-Nzola-Beltran: sull'ultimo tocco non ci arriva il centrocampista della Fiorentina. Riparte il Lecce.

17' - GOL DEL LECCE. Rete di Oudin su calcio di punizione. Dalla punizione dal limite, rete del numero 10 e Lecce avanti: 1-0 al Via del Mare

14' - Rigore per il Lecce: fallo di Martinez Quarta su Almqvist. L'azione viene rivista al Var e Giua assegna la punizione da limite. Scelta più che corretta

11' - Doppia occasione per il Lecce, che coglie una traversa! Cross di Gallo, testa di Kaba che centra il legno di desta, poi interviene Alqvist che viene salvata da Terracciano

9' - Punizione per il Lecce per un fallo di Duncan: tracciante dalla destra che finisce sul fondo

7' - Bonaventura prova a coordinarsi in area dopo una rimessa di Biraghi: scarpata a Kaba e punizione per il Lecce

4' - Nzola dalla destra prova a mettere al centro ma il suggerimento è debole

3' - Normale fase di studio con il Lecce che prova un lancio lungo, i viola hanno provato a servire Nzola ma in offside

1' - Si comincia! Viola che attaccano da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale

0' - Squadre in campo per dare inizio la partita: Lecce con maglia giallorossa e pantaloni blu scuri, Fiorentina con il completo bianco da trasferta

Archiviato il calciomercato invernale, la Fiorentina è pronta a rituffarsi sul campionato. Alle 20:45 i viola aprono al Via del Mare di Lecce la 23ª giornata di Serie A contro i giallorossi di D'Aversa: la squadra di Italiano è reduce da un gennaio senza vittorie con appena due gol segnati mentre i salentini hanno fatto appena un punto nelle ultime sei gare.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Dorgu, Venuti, Touba, Berisha, Gonzalez, Rafia, Piccoli, Pierotti, Sansone, Burnete.

Allenatore: D'Aversa.

FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Lopez, Duncan; Beltran, Sottil; Nzola.

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Kayode, Milenkovic, Comuzzo, Parisi, Infantino, Mandragora, Barak, Ikoné, Gonzalez, Belotti.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Giua di Olbia.

Assistenti: Del Giovane e Di Monte.

Quarto uomo: Camplone.

Var: Mazzoleni.

A.Var: Sozza.