LECCE-ACF 1-0, Sblocca Ceesay, ma che dormita

Alla fine è il Lecce a sbloccare la partita contro la Fiorentina. Giocata di Gonzalez con i giocatori viola che stanno a guardare, il centrocampista balla sulla linea di fondo e mette in mezzo un pallone: la difesa di Italiano non c'è e sul tracciante arriva per primo Ceesay, lasciato colpevolmente solo da Igor. Dormita generale della Fiorentina e bella giocata del Lecce: giallorossi in vantaggio.