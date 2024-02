LE MOSSE DI ITALIANO PER TORNARE A CORRERE

FirenzeViola.it

Cosa studia Italiano per dare una svolta alla stagione? E' la domanda che tutti si fanno in questi giorni, con la squadra reduce dal deludente pari di Empoli e il magro bottino di soli 5 punti in 7 partite (oltre ad un passaggio del turno in Coppa che resta comunque un motivo di soddisfazione). La Fiorentina oggi è tornata ad allenarsi ed è stato ovviamente il momento del confronto sul campo per ripartire più forte di prima o comunque ritornare la squadra vista fino a dicembre. In mezzo un mese e passa da dimenticare, in cui si sono inceppati meccanismi e fermati per vari motivi uomini chiave di questa squadra.

Ed è quella Fiorentina, capace di arrivare al quarto posto, che Italiano chiederà ai suoi giocatori di far rivedere nelle prossime gare, quando cioè il campionato entra davvero nel vivo, puntando sulla crescita di forma dei tre giocatori più importanti, sullo step che anche le seconde linee devono fare, sul rientro di Kouame che può offrire alternative in attacco e soprattutto su una qualità da ritrovare nelle giocate di tutti.

Un attestato di fiducia insomma ad un gruppo che deve riprendere sicurezza nei suoi mezzi ed entusiasmo e non sfaldarsi di fronte alle difficoltà, sul quale evidentemente punta forte anche la società che ha ritenuto fosse a posto così. Una scossa morale e psicologica più che tattica. Bastone insomma per non commettere gli errori di gennaio - e ce ne sono stati troppi- ma anche tanta carota per ritrovare la sua Fiorentina, capace sempre di risollevarsi nei momenti difficili.