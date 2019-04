"LE MASSIME DI DELIO", Chi ce l'ha più lungo...

Mezz'ora di stilettate, scomode verità e poi a chiudere un detto toscano: "Chi ce l'ha più lungo... (se lo tira ndr.) Così... papale papale". Chi parla è Delio Rossi, sempre fedele a se stesso: toni pacati, ironici, voce bassa e poi...bum! La bomba che, attenzione, non intende affondare, bensì salvare quelli che se lo meritano, quelli che come lui...lavorano, lavorano, lavorano. Innanzitutto il mercato: buono solo in parte, qualche cosa non si è incastrato per il verso giusto (Palombo? El Hamdaoui?) ma succede... Poi De Silvestri che deve ritrovare se stesso, quindi la rosa ampia, forse troppo, e la concorrenza che si verrà a creare. Ecco allora (suona un po' strano sentirlo dire da uno nato a Rimini) il detto toscano... "Insomma, i ragazzi lo sanno, c'è da portare in fondo la baracca. E Chi l'ha più lungo... detto papale papale". Benvenuto tra noi, mister. Certo ci ha messo poco ad imparare...