LE INSIDIE DELLA RIPRESA: AMBIZIONE O DIFENSIVA?

L'Assemblea di Lega Serie A tenutasi quest'oggi ha ufficializzato la ripartenza del campionato il 20 di giugno. Quindi, fra poco meno di un mese, la Serie A tornerà in campo. Il 23 o il 24 giugno, nella fattispecie, la Fiorentina potrebbe avere il suo primo impegno con la probabilità di essere in campo per il patrono fiorentino San Giovanni.

Ma andiamo a vedere le insidie che potrebbero mettere in seria difficoltà la Fiorentina, esaminando le prossime dodici avversarie dei viola. La classifica narra tredicesima posizione, + 5 dalla zona retrocessione, - 6 dalla zona Europa (settimo posto). Quella della Fiorentina sarà una ripartenza con ambizione o sulla difensiva? Innanzitutto, le prime partite saranno determinanti e fondamentali per capire la condizione fisica della squadra. Se la forma fisica non dovesse essere al top, i tanti impegni ravvicinati potrebbero creare non pochi problemi.

Senza dimenticare che si giocherà in piena estate. Un tour de force vero e proprio anche per Beppe Iachini, cui compito di rimettere in sesto una squadra dopo due mesi di inattività e farla giocare a temperature estive, non sarà per niente facile. Sarà quindi di fondamentale importanza determinare l'atteggiamento da seguire in queste ultime gare, tenendo conto delle eventuali variabili e insidie che si possono venire a creare in una situazione alquanto particolare.

In queste ultime dodici gare la Fiorentina affronterà solo tre, cosiddette, big del campionato: Lazio, Inter e Roma, in ordine cronologico. A parte la sorpresa Hellas Verona, le altre squadre sono alla portata. Da evidenziare sono gli scontri diretti con Torino, Cagliari, Sassuolo, Spal e Lecce che potrebbe rivelarsi dei veri e propri trampolini nel tentativo rilanciarsi e alzare l'asticella dell'ambizione.