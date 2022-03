LE BIG E LO SCUDETTO: LA VIOLA ORA È L'AGO DELLA BILANCIA?

Il caso vuole che da adesso la Fiorentina possa davvero diventare l’ago della bilancia per lo scudetto. Questo perché la compagine allenata da Vincenzo Italiano dovrà affrontare nelle nove sfide rimanenti in campionato tutte e quattro le squadre in lotta per il vertice della classifica: in ordine di tempo Inter, Napoli, Milan e Juventus. Ovviamente continuando a coltivare il sogno Europa, che la graduatoria attuale racconta essere conteso con Atalanta, Roma e Lazio.

Inter (30° turno)

Il primo scoglio si chiama Inter e a giudicare dalle statistiche potrebbe trattarsi della sfida meno proibitiva. Quella nerazzurra è infatti la big che nel girone di ritorno ha racimolato meno punti, 13 (con la sfida contro il Bologna ancora da recuperare). La comitiva di Simone Inzaghi non sta passando un periodo positivo.

Napoli (32° turno)

A due gare di distanza sarà poi la volta del Napoli. Gli azzurri dopo il giro di boa del campionato hanno raccolto 21 punti grazie a un gennaio esaltante, seguito da qualche inciampo che però non gli ha evidentemente precluso la seconda posizione di questa Serie A, a soli tre punti dalla vetta.

Milan (35° turno)

Più equilibrato nel suo percorso pur con altrettanti punti del Napoli, c’è il Milan. La compagine di Stefano Pioli, prima con 63 punti, non subisce gol da tre partite di fila (Coppa Italia compresa) e in attacco ha ritrovato il suo riferimento, Zlatan Ibrahimovic, che è pronto a tornare titolare contro il Cagliari e a dare la spinta decisiva in ottica scudetto.

Juventus (38° turno)

L’ultima gara che impegnerà la Fiorentina in A sarà proprio quella contro la Juventus. Che allo stato attuale risulta l’avversario più in forma, avendo ottenuto nel girone di ritorno ben 22 punti senza neppure una sconfitta. Il titolo per i bianconeri resta difficile visti i 12 punti di distanza, ma non impossibile. E chissà che proprio l’ultima giornata non risulti decisiva…