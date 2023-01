LAZIO-FIORENTINA, ULTIMA VITTORIA VIOLA QUASI 7 ANNI FA: TUTTI I NUMERI DEL MATCH

Domenica alle ore 18 la Fiorentina tornerà in campo per la prima giornata del girone di ritorno contro la Lazio. La squadra di Italiano, reduce dalla doppia sconfitta contro Roma e Torino, deve cercare di trovare il prima possibile i tre punti, così da riscalare una classifica tutt’altro che bella. Quello di domenica, però, storicamente, non è sicuramente l’avversario migliore che i viola potevamo incontrare.

Se si prendono le partite giocate tra Fiorentina e Lazio, all’Olimpico, il totale è pari a 73: 37 vittorie per i biancocelesti, 14 vittorie per i viola e 22 pareggi. La media vittoria per la Fiorentina, quindi, è appena del 19,2%. La Lazio, infatti, vorrà anche allungare la striscia positiva in questa particolare partita: sono 6 i risultati utili consecutivi (5 vittorie e un pareggio), con i biancocelesti in grado di vincere le ultime 4 consecutivamente.

La squadra viola, comunque, non riesce a battere la formazione di mister Sarri dall’8 maggio 2021, quando gli uomini di Iachini riuscirono a vincere 2-0 al Franchi. Ma per andare alla vittoria precedente bisogna risalire addirittura al 13 maggio 2017, Fiorentina-Lazio 3-2. E l’ultima volta che i viola sono riusciti a strappare tre punti all’Olimpico è stato il 15 maggio 2016 quando la Fiorentina vinse addirittura 4-2. La formazione di Italiano, quindi, avrà il compito di migliorare le statistiche di questa partita anche se i capitolini sono la vera e propria bestia nera dei viola.