LA VIOLA E LE NEOPROMOSSE: UN RAPPORTO DA RIVEDERE

Quello di questa sera contro il Venezia sarà il primo di sei scontri (contando sia le gare d’andata che quelle di ritorno) che vedrà protagonista la Fiorentina contro una squadra neopromossa. L'undici di Zanetti sarà infatti il primo che, rispetto a Empoli e Salernitana, affronterà i viola nel loro pieno percorso di rilancio ma dovrà scontrarsi anche con quella che fino ad oggi è stata l’abilità maggiore di Biraghi e compagni, ovvero fare la voce grossa con le squadre piccole: ben nove degli attuali dodici punti in classifica della Fiorentina sono stati infatti ottenuti contro squadre che sono alle spalle dei toscani in graduatoria (nell’ordine Torino, Genoa e Udinese) mentre solo nell’exploit di Bergamo i viola hanno collezionato punti contro una formazione che (per adesso) è ai primi posti.

In passato tuttavia non è sempre stato così anche perché, scorrendo gli almanacchi degli ultimi cinque campionati, in più di una circostanza la Fiorentina ha dovuto faticare al cospetto delle squadre più piccole e in particolare delle neopromosse. Se si eccettua infatti la scorsa stagione (dove i viola tra Benevento, Crotone e Spezia ha ottenuto ben 11 punti, essenziali nel percorso salvezza), negli anni precedenti Vlahovic e compagni hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa punti pesanti contro le formazioni arrivate dalla Serie B: nel 2019-20, primo campionato di Commisso, furono solo 6 i punti racimolati dalla Fiorentina (contro Brescia, Lecce e Verona), mentre nella stagione prima addirittura 4 (con Empoli, Parma e Frosinone).

Molto meglio era andata nel 2017-18, dove le lunghezze collezionate dai viola erano state 11 (a quella stagione risale anche l’ultima volta che i toscani hanno fatto 6 punti tra andata e ritorno contro una delle tre neopromosse, in quel caso il Benevento) mentre il record di risultati positivi nel recente passato contro chi era salito dalla B spetta alla stagione 2016-17 con ben 14 punti in sei partite (contro Cagliari, Crotone e Pescara). La speranza di Italiano fin da questa sera è fare bottino pieno: anche (e soprattutto) da partite come quella del Penzo passano i sogni europei della Fiorentina. Ecco nel dettaglio il rendiemeto dei viola nelle ultime cinque annate contro le squadre neopromosse:

Serie A 2016-17

Cagliari: 6 punti

Crotone: 4 punti

Pescara: 4 punti

Totale: 14 punti

Serie A 2017-18

Benevento: 6 punti

Spal: 2 punti

Verona: 3 punti

Totale: 11 punti

Serie A 2018-19

Empoli: 3 punti

Parma: 0 punti

Frosinone: 1 punto

Totale: 4 punti

Serie A 2019-20

Brescia: 2 punti

Lecce: 3 punti

Verona: 1 punto

Totale: 6 punti