LA STAGIONE DEI RINNOVI. QUALI SONO LE SCADENZE VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Archiviare la questione Nico Gonzalez con il rinnovo fino al 2028 è un bel mattone che la Fiorentina ha messo sulla costruzione della squadra che verrà. Perché concluso il calciomercato e iniziata la parte calda della stagione viola, è iniziata anche quella fase in cui la società lavora ai rinnovi dei suoi giocatori.

Le situazioni delicate restano poche, ma ancora qualcosa da limare c'è. Una su tutte quella legata a Christian Kouame, i cui agenti sono al lavoro da tempo per trovare un accordo con la Fiorentina per prolungare il suo contratto e sul quale filtra grande ottimismo. Per Duncan la situazione è meno urgente perché il club ha un'opzione per il rinnovo almeno fino al 2025 e per questo le parti si parleranno con calma magari sul finire della stagione, una volta capito il ruolo che potrà avere il centrocampista in futuro. Su Castrovilli tutto tace dopo le vicende estive, in attesa che il centrocampista possa tornare ad allenarsi con i compagni, società e giocatore riflettono sul da farsi.

Passando al 2025, Terracciano in questo momento è sicuro del posto e di un eventuale rinnovo ci sarà tempo per parlarne nella prossima stagione. Discorso diverso per Martinez Quarta che dopo essere stato vicino all'addio in estate ora valuta l'idea di proseguire a lungo a Firenze con gli amici Nico e Beltran: le parti si dovranno riaggiornare nei prossimi mesi per provare a trovare un accordo.

Situazione un po' più ingarbugliata quella di Kayode che dovrà avere il primo contratto remunerativo della sua carriera, il secondo da professionista: ora però alla Fiorentina non converrebbe trovare un accordo vista la situazione Dodo, quindi l'idea è quella di continuare a trattare ma senza dover trovare subito la quadra. Sulle questioni di chi scade nel 2026 ci sarà ulteriore tempo, le priorità sono altre.

Queste tutte le scadenze dei giocatori della Fiorentina.

Scadenza 2024

Maxime Lopez (prestito)

Arthur (prestito)

Christian Kouame

Yerry Mina (con opzione 2025)

Alfred Duncan (con opzione 2025)

Gaetano Castrovilli

Scadenza 2025

Pietro Terracciano

Martinez Quarta

Cristiano Biraghi (con opzione 2026)

Michael Kayode (con opzione 2026)

Lorenzo Amatucci (con opzione 2026)

Pietro Comuzzo (con opzione 2026)

Tommaso Vannucchi

Scadenza 2026

Luca Ranieri

Jonathan Ikonè

Riccardo Sottil

Rolando Mandragora

Josip Brekalo

Tommaso Martinelli

Scadenza 2027

Dodò

Nikola Milenkovic

Antonin Barak

M'Bala Nzola

Scadenza 2028

Nicolas Gonzalez

Lucas Beltran

Fabiano Parisi

Oliver Christensen

Gino Infantino