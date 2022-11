LA SOSTA PORTA CONSIGLIO... E MAGARI UN NUOVO NICO

Nico Gonzalez non ha preso parte all'ultima partita del 2022 della Fiorentina, confermandosi come una delle delusioni di questa prima parte di stagione. Va bene gli infortuni, sui quali tra l'altro c'è sempre stata poca chiarezza generale, ma dopo ieri è stata anche palesata la sua volontà di preservarsi in vista del Mondiale che disputerà con la sua Argentina.

"Ci sono alcuni giocatori che fisicamente sono qui e mentalmente stanno pensando al Mondiale". Una risposta quella di Joe Barone nel pre-partita della sfida di San Siro, che non lascia spazio a dubbi. Una risposta che è stata poi nei contenuti anche confermata da Italiano al termine del match quando l'allenatore ha dichiarato: "Se qualcuno non se la sente mentalmente è come se fosse infortunato". Entrambi di fatto hanno scaricato l'argentino, ponendolo di fronte alle proprie responsabilità nei confronti del gruppo, della società e dei tifosi che lo aspettavano da tempo.

La Fiorentina adesso seguirà il suo Mondiale con grande attenzione, con la chiara speranza di averlo in piena forma a partire da gennaio. Un nuovo inizio per un rapporto che attualmente non vive certo il suo momento migliore e che di fatto lascia aperta qualsiasi ipotesi sul futuro del calciatore. Se Nico Gonzalez tornasse con la testa ben concentrata sulla squadra viola, tutti sarebbero pronti a riaccoglierlo a braccia aperte. Ma dovrà dimostrare con i fatti di voler riprendere in mano la propria carriera nel club, senza ulteriori traccheggiamenti.

Viceversa, se queste parole avessero provocato una vera e propria rottura tra le parti, il destino potrebbe anche essere lontano da Firenze. La Fiorentina davanti a un'offerta congrua non ergerebbe muri per la potenziale partenza dell'argentino, anche perché già in passato, con Vlahovic, ha dimostrato di poter guardare oltre al valore del giocatore per cogliere un'occasione di mercato in uscita.

Nico Gonzalez ha già preso la via per il Qatar, dopo dovrà fare i conti con Firenze e la Fiorentina. Sperando che questi conti siano riferibili a gol e assist e non ai milioni da percepire per la sua eventuale partenza.