LA SINDROME VIOLA

Partiamo subito da un dato: con il pareggio contro la Sampdoria - il nono della stagione - la Fiorentina ha già eguagliato e superato il numero di pareggi realizzati in 5 delle ultime 10 stagioni, in 38 partite (in fondo la tabella). E se escludiamo le stagioni 2010/11 e 2011/12 e contiamo che ci troviamo solo a metà del campionato, non sarà difficile che riesca a superare in quanto a pareggi praticamente tutte le ultime dieci stagioni giocate in Serie A.

Un dato che segnala una sorta di sindrome della squadra di Pioli, ormai abituata a terminare le partite con la X sul tabellino. E questa pareggite può voler dire due cose: da una parte, che la squadra non crolla quasi mai ma resta attaccata al punteggio fino all'ultimo secondo (i 3-3 contro Sassuolo e Sampdoria lo dimostrano), dall'altra che la formazione viola non è in grado di chiudere le partite quando si trova in una situazione di vantaggio.

Certo, le circostanze in cui sono avvenuti certi pareggi - come per esempio l'ultimo contro la Samp - sono quantomeno singolari viste le grosse ingenuità dei giocatori viola, ma è evidente che un problema ci sia, e Pioli dovrà riuscire a risolverlo.

Già, perché la lotta ad un posto in Europa League si fa sempre più serrata e la Fiorentina - a 4 punti dal settimo posto ma con in mezzo due squadre - si può permettere sempre meno dei passi falsi. Anche perché con altri 18 pareggi i 45 punti sarebbero giusti solo per una salvezza tranquilla: c'è bisogno di vincere.

Contro il Chievo Verona all'andata fu una goleada, ma la situazione è piuttosto cambiata. L'occasione è comunque giusta per togliere l'X dal tabellino e portare a casa i 3 punti. Ecco, in dettaglio, la tabella con il numero di pareggi delle ultime 10 stagioni della Fiorentina:

2018/19 - 9 pareggi su 20 partite

2017/18 - 9 su 38

2016/17 - 12 su 38

2015/16 - 10 su 38

2014/15 - 10 su 38

2013/14 - 8 su 38

2012/13 - 7 su 38

2011/12 - 13 su 38

2010/11 - 15 su 38

2009/10 - 8 su 38

2008/09 - 5 su 38