LA SECONDA VITA DI CACERES: MIGLIOR INIZIO DI STAGIONE DOPO UNDICI ANNI

Martin Caceres sarà l'ex di turno quando domenica la Lazio calcherà il terreno del Franchi. Non un'esperienza irresistibile, quella in maglia biancoceleste. Escludendo le coppe, infatti, il difensore ha avuto modo di raccogliervi giusto 10 presenze, che poi sono 4 in più rispetto a quelle collezionate dal trentaduenne solo in questo inizio di stagione a Firenze. Ma un dato ancor più interessante riguarda proprio l'avvio di campionato dell'uruguaiano negli ultimi undici anni.

Dal 2008/09 ad oggi, infatti, Caceres è riuscito solo due volte a portare in rassegna 6 presenze alle prime 8 giornate. Trattasi del 2017/18 all'Hellas Verona e del 2011/12 nella prima Juventus di Antonio Conte. E in entrambi i contesti non ha comunque raggiunto il minutaggio posto in essere finora alla Fiorentina: 495' e 522' nei primi due casi, già 540' in viola. Una statistica che suggella le ottime impressioni fatte fin qui dal calciatore sudamericano in riva all'Arno.

Per scovare un principio di campionato in cui Caceres abbia giocato 6 gare consecutive entro i primi 8 turni è necessario tornare addirittura alla stagione 2007/08. Allora il classe '87 indossava la casacca del Recreativo Huelva e potè vantare, nella Liga spagnola, 675' con 8 presenze piene. Viene, dunque, automatica la considerazione per cui quello attuale è il suo miglior rendimento da undici anni a questa parte in relazione all'inizio di un campionato.