LA ROSA DELLA FIORENTINA VALE 15 MILIONI IN PIÙ: I DETTAGLI

La premessa è d'obbligo: il valore di mercato di un giocatore sulla carta non sarà quasi mai uguale a quello reale. Troppe le dinamiche che entrano in gioco in una trattativa, dalla volontà del giocatore, alla vendita di un calciatore simile a cifre diverse fino alle potenziali aste che si possono scatenare. Ma di sicuro può aiutare a far capire il valore del lavoro di una squadra, se è in crescita o in discesa, se sta portando frutti oppure no.

Così, cogliamo l'occasione dell'aggiornamento dei valori dei giocatori della Serie A operato dal noto portale transfermarkt per analizzare come sta andando la stagione della Fiorentina. Confrontando i valori odierni con quelli di qualche mese fa balza subito all'occhio l'aumento di valore della rosa, passata da 253 milioni il 14 ottobre scorso ai 268 odierni: un salto di 15 milioni dovuto alla crescita in particolare di due giocatori.

CHI SALE

Il primo e più importante vettore di crescita è quello legato a Dusan Vlahovic: l'ascesa del talento di Belgrado non si ferma più e dopo essere già salito a 50 milioni un paio di mesi fa, i gol a ripetizione hanno fatto impennare ulteriormente il valore fino ad arrivare ai 70 milioni di euro di oggi. Dietro di lui Martinez Quarta, capace di arrivare a 15 milioni partendo dai 10 iniziali. Meno evidenti ma pur sempre importanti le crescite di Torreira (+2 milioni), Saponara (+1,7), Duncan e Biraghi (entrambi con un milione in più di valore).

CHI SCENDE

Da contraltare fanno le discese di Castrovilli, tornato al gol contro l'Hellas Verona ma in perdita per 5 milioni, Milenkovic, sceso a 23 dai 25 di due mesi fa, e Dragowski che complice l'infortunio ad oggi ha un valore di 11 milioni, per una perdita di 3 milioni che ha colpito anche Amrabat, il quale spera in Coppa d'Africa di poter ritrovare continuità e prestazioni.

Tutto è ovviamente subordinato alle dinamiche del mercato e a ciò che succederà nelle prime settimane del 2022, ma la Fiorentina può guardare con ottimismo al futuro: il fattore Italiano si fa sentire anche sui valori di mercato della rosa.

Ecco tutti i confronti, in dettaglio:

Giocatore VdM 14/10/2021 VdM 28/12/2021 Differenza

D. Vlahovic 50,00mln 70mln ↑20mln

N. Milenkovic 25,00mln 23mln ↓2mln

N. González 24,00mln 24mln =

G. Castrovilli 20,00mln 15mln ↓5mln

L. Torreira 18,00mln 20mln ↑2mln

B. Dragowski 14,00mln 11mln ↓3mln

S. Amrabat 12,00mln 9mln ↓3mln

A. Duncan 10mln 11mln ↑1mln

Á. Odriozola 10mln 10mln =

L.M. Quarta 10mln 15mln ↑5mln

C. Biraghi 9mln 10mln ↑1mln

E. Pulgar 9mln 8,5mln ↓0,5mln

R. Sottil 7mln 9mln ↑2mln

M. Nastasic 5mln 2,8mln ↓2,2mln

M. Benassi 5mln 3,5mln ↓1,5mln

Igor 5mln 5mln =

G. Bonaventura 4mln 4mln =

A. Kokorin 3,5mln 2mln ↓1,5mln

Y. Maleh 3,5mln 4mln ↑0,5mln

L. Venuti 3mln 3mln =

A. Terzic 2mln 2mln =

R. Saponara 1,7mln 3mln ↑1,3mln

J. Callejón 1,5mln 1,5mln =

P. Terracciano 800mila 1mln ↑200mila

M. Cerofolini 700mila 700mila =

A. Rosati 38-100mila 100mila

Valore di Mercato Fiorentina 14/10/2021: 253,8 milioni di euro

Valore di Mercato rosa 28/12/2021: 268,1 milioni di euro