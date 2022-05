Fiorentina-Roma per la squadra di Italiano è esattamente quella che viene definita in gergo la prova del nove, ovvero quella partita che potrebbe fare da spartiacque per la stagione e che c'è assoluta necessità di vincere. Analizzando il cammino dei viola in campionato questo è il peggior periodo a livello di risultati di tutto il torneo perché mai c'erano state tre sconfitte di fila, ma sarebbe un limite troppo grosso fermarsi ad un dato superficiale come questo per giustificare il piazzamento in classifica. La Fiorentina non è mai riuscita a vincere più di tre match consecutivi e quindi a dare un'accelerazione decisiva ed importante per raggiungere l'Europa, sogno diventato ben presto obiettivo per una piazza esigente e abituata a palcoscenici prestigiosi.

Quello che è mancato fino a questo momento è dunque la continuità della grande squadra, capace di inanellare un filotto e di costruirci poi un tesoretto da conservare nelle inevitabili difficoltà. I dati però non mentono mai e il fatto che il lavoro di Italiano sia partito praticamente da zero, considerando il piazzamento dei viola nelle scorse stagioni, è ormai appurato, quindi serve inevitabilmente tempo e pazienza per raggiungere traguardi ambiziosi. Vincere oggi contro la Roma aiuterebbe puramente per un fatto oggettivo, ma anche dal punto di vista della consapevolezza, dell'autostima e perché sarebbe finalmente la dimostrazione che, anche quando ci sono pressioni e non si può fallire, la Fiorentina c'è.