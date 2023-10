LA FIORENTINA TORNA IN CAMPO. CHI SPERA IN QUESTA PAUSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la giusta festa per l'inaugurazione del Viola Park, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano ora è tempo di tornare a fare sul serio. Oggi la squadra torna in campo in quel Viola Park protagonista del calcio mondiale ieri, stavolta però per preparare la partita che si giocherà tra 11 giorni contro l'Empoli. Un tempo veramente lungo, soprattutto per chi è stato abituato in questo ultimo anno e mezzo a giocare praticamente ogni tre giorni ogni settimana.

Italiano però potrà affrontare questi giorni con la calma e la serenità di chi ha avuto un inizio splendido di campionato, senza per questo perdere di vista l'obiettivo di vincere la prossima partita. Tanto più che tre punti al Franchi contro l'Empoli vorrebbero dire miglior inizio in campionato della storia della Fiorentina. Non male per chi è riuscito anche ad ottenere la qualificazione ai gironi di Conference League.

Questi giorni serviranno ad alcuni per recuperare le energie, ad altri per lavorare e poter rigiocarsi le proprie carte alla ripresa: uno su tutti Yerry Mina che spera di poter tornare in gruppo al più presto per poter così sfruttare la sosta e tornare a disposizione. Ma anche Mandragora, fin qui autore di un inizio di stagione non esaltante, lavorerà al massimo per riprendersi il posto in campo che ha quasi sempre giocato ma solo raramente dal 1'. Oggi inizia un altro ciclo all'interno della stagione: Italiano ed i suoi giocatori non vorranno farsi trovare impreparati.