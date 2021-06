LA FIORENTINA SPINGE FORTE SU LIROLA. È DUELLO CON L'OM

Continua a far discutere l’intricata situazione in cui si trova Pol Lirola. Sul futuro del giocatore si ragiona ormai da giorni: il termine che il Marsiglia avrebbe dovuto rispettare per riscattare il giocatore alla cifra di 12 milioni, è scaduto da poche ore, e a giudicare da quanto raccolto da FirenzeViola.it, pare che la Fiorentina sia disposta a trattenere il terzino a tutti i costi. A fare la differenza potrebbe essere proprio Lirola, che vorrebbe restare a Marsiglia, dove ha disputato 14 gare trovandosi molto bene. È ormai chiaro che i francesi continueranno a trattare sfruttando la volontà del tesserato e non si esclude che, alla fine, arriveranno a pagare la cifra prevista. La Fiorentina, dal canto proprio, ha un'idea ben precisa: spingere forte per il ritorno del giocatore nella rosa gigliata e i patti stabiliti a gennaio giocano a suo favore, data la titubanza del Marsiglia quando si è trattato di pagare il riscatto fissato.

Il duello col club d’oltralpe potrebbe, dunque, prolungarsi ulteriormente. D’altra parte, a Marsiglia, Lirola ha trovato la continuità mancata a Firenze per scelta tecnica e per rendimento. In questo cambio di passo da parte della Fiorentina, potrebbero aver giocato un ruolo fondamentale le prestazioni del giocatore negli ultimi 6 mesi. Entrambi i club sono consci del potenziale del ragazzo, di conseguenza si sta gradualmente formando una competizione tra le due parti per accaparrarselo. Dal lato viola, anche l’arrivo di Rino Gattuso, che non vorrebbe privarsi dei pezzi più pregiati, avrebbe influito e non poco. I contatti proseguono a ritmi serrati.