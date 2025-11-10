La Fiorentina e una preparazione scarsa: ecco il primo problema per Vanoli

Su FirenzeViola.it il lunedì è tempo di analisi. Eccone una che pone la lente d'ingrandimento su qualcosa sottolineato più volte: la Fiorentina ha un oggettivo problema di condizione fisica. Lo si sospettava da mesi, tra prestazioni altalenanti e una squadra spesso in affanno nei secondi tempi, ma con il cambio d’allenatore il nodo è venuto al pettine in modo chiaro. Come un tizzone incandescente rimasto troppo a lungo sotto uno strato di cenere, la verità è riemersa con tutta la sua evidenza. Già nella settimana di transizione che portato alla sfida di Conference a Mainz, il neo direttore sportivo Goretti non aveva fatto giri di parole. “Dobbiamo allenarci, allenarci e ancora allenarci”, aveva dichiarato, puntando il dito (evidentemente) contro una preparazione estiva sbagliata e un deficit atletico preoccupante. A ruota, anche il tecnico ad interim Galloppa aveva lasciato intendere che i ritmi e i carichi della squadra erano lontani dagli standard richiesti.

