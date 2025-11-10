Top FV, chi il miglior viola in Genoa-Fiorentina? Vota il sondaggio!
La prima Fiorentina di Paolo Vanoli esce con un punto dal Ferraris di Genova contro il Genoa. A Marassi la formazione gigliata, dopo il vantaggio rossoblu firmato da Ostigard, riesce a ribaltare il risultato grazie alle reti di Gudmundsson, su rigore, e di Piccoli, al primo centro in Serie A in maglia viola. Pochi minuti dopo la rete dell'ex Cagliari però Colombo, che ad inizio ripresa si era fatto parare da De Gea il penalty del possibile nuovo vantaggio ligure, riporta il match in parità al termine di un'azione confusionaria nell'area di rigore gigliata. La partita finisce 2-2 con la Fiorentina che non riesce a lasciare l'ultimo posto in classifica. Come al solito FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo. Di seguito il link per votare:
