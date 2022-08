LA FIORENTINA CHIAMA, SOTTIL RISPONDE… PRESENTE

Nonostante la sconfitta, dall’amichevole di ieri contro il Galatasaray è possibile estrapolare più di una nota lieta. In particolare la prestazione di Riccardo Sottil, sul quale la società in tempi non sospetti aveva assicurato per bocca di Daniele Pradè di scommettere fortemente. “Il giocatore da cui mi aspetto di più in questa stagione è senza dubbio Sottil” aveva dichiarato il ds neppure un mese fa.

Si può ben dire che il classe ’99 abbia risposto presente. Indubbiamente tra i più in spolvero, Sottil non è partito al forte e ha peccato di imprecisione, ma col passare dei minuti ha preso fiducia e si è acceso, arrivando spesso sul fondo e tentando a più riprese la conclusione. Nel secondo tempo, poi, ha coronato l’incoraggiante prova con un gran gol di piattone al volo, su cross di Marco Benassi.

L’attaccante è apparso in forma e determinato, proprio in un momento in cui mettersi in mostra potrebbe risultare decisivo in vista della prossima stagione. Che, tra l’altro, è alle porte dato che domenica 14 agosto avrà luogo la prima di campionato con la Cremonese. Sottil ha voluto sin da inizio estate giocarsi le sue carte in maglia viola non considerando altre ipotesi, e se il buongiorno si vede dal mattino...