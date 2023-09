LA FILA PER MARTINEZ QUARTA, MA LE RICHIESTE VIOLA (E LUIZ FELIPE) HANNO BLOCCATO TUTTO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non è stata un'estate semplice quella di Martinez Quarta, che di fatto si è anche visto scavalcare da Ranieri nelle gerarchie di Vincenzo Italiano. Il centrale argentino era finito nel mirino del Betis Siviglia, il quale però alla fine non ha affondato il colpo a causa della mancata cessione di Luiz Felipe in Arabia. La squadra andalusa però non è stata l'unica ad interessarsi all'ex River Plate, il quale, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, era finito nel mirino anche di Siviglia, PSV, Almeria, Maiorca, Notthingam Forest, Celta Vigo e infine Cagliari.

In particolare i sardi avevano fatto una proposta in prestito con diritto di riscatto, ma la Fiorentina ha risposto picche. Anche le altre squadre sopracitate avevano fatto proposte interessanti a giocatore e squadra, ma la società gigliata ha sempre respinto opzioni di prestito in quanto la richiesta era di 10/12 milioni cash subito. Proposta mai arrivata nelle casse della Fiorentina che dunque ha deciso di tenere Martinez Quarta. Attenzione però adesso al mercato invernale, se casomai se una di queste squadre dovesse tornare a bussare la Fiorentina potrebbe prenderle in considerazione, soprattutto con il contratto dell'argentino in scadenza nel 2025.