La diaspora dei viola in Nazionale: ecco il punto sugli impegni dei "10 in fuga"

vedi letture

Tra i pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello legato agli impegni dei giocatori della Fiorentina con le rispettive Nazionali. I primi a scendere in campo domani saranno Pongracic, impegnato con la Croazia nelle qualificazioni ai Mondiali — sfiderà la Repubblica Ceca e successivamente Gibilterra il 12 ottobre — e la coppia bosniaca formata da Dzeko e Kospo, attesa dal confronto con Cipro e da un’amichevole contro Malta sempre il 12. Tra venerdì e sabato sarà poi il turno dei giovani: Fortini, Ndour e Martinelli vestiranno l’azzurro dell’Under 21 per affrontare la Svezia e, martedì 14 ottobre, l’Armenia, nelle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Stesso giorno di impegno anche per Gudmundsson, che venerdì 10 guiderà l’Islanda contro l’Ucraina e poi sarà atteso dalla sfida di lusso con la Francia del 14 ottobre, entrambe valide per le qualificazioni mondiali. Sabato toccherà infine ai tre nazionali maggiori italiani — Kean, Nicolussi Caviglia e Piccoli — impegnati contro l’Estonia, con secondo appuntamento fissato per martedì 14 ottobre contro Israele.