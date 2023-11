L'OBIETTIVO ESTERNO, DODO E IL RINNOVO DI QUARTA. FIORENTINA AL LAVORO PER GENNAIO

Fonte: Niccolò Ceccarini

Volge al termine la sosta per le nazionali, e col rientro dei campionati iniziano anche i primi spifferi sul mercato di gennaio. La Fiorentina, a tal proposito, sta facendo attente valutazioni su come migliorare la rosa di Italiano e uno dei reparti più monitorati è sempre quello offensivo. In particolare, è il ruolo dell’esterno d’attacco quello più scrutato dal club viola, che ha già iniziato a sondare i protagonisti di quella fetta di campo in vista di gennaio. La scelta sembra orientata a voler investire su un altro elemento di fascia, andando a incrementare la produzione offensiva che finora, se non che da Nico Gonzalez, ha raccolto molto poco. In Italia i profili papabili non sono molti, motivo per cui la Fiorentina vigila minuziosamente sul mercato estero.

Le attenzioni spaziano poi anche sul fronte difensivo, in particolare sulla corsia destra. La società tiene sempre d’occhio le condizioni di Dodò, consapevole del grosso infortunio patito dal brasiliano e che lascia per forza di cose qualche dubbio sulla sua condizione al momento del rientro. Quanto ai centrali, in estate fu molto vicino all’addio Martinez Quarta, poi ricoperto di fiducia da Italiano ma tuttora col contratto in scadenza nel 2025. Gli interessi sul conto dell’argentino non si sono mai del tutto spenti e anche per questo, la Fiorentina è consapevole che il suo rinnovo, in questo momento, può essere importante qualora arrivasse una grande offerta.